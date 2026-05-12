В России начали продавать простой и надежный кроссовер Kia по цене Гранты

Kia KX1 с рынка Китая появился в продаже в России с ценами от 1,1 млн рублей

На российском рынке появился самый доступный кроссовер Kia из китайской линейки – модель KX1. Выяснилось, что машины предлагают в основном под заказ, и стартовая цена на классифайдах начинается от 1 115 000 рублей.

По сути, Kia KX1 – это упрощённая для Китая версия европейского Kia Stonic, которую ориентировали на молодёжь. По длине (4100 мм) кроссовер чуть короче знакомой нам Rio X-Line, но за счёт высокого кузова выглядит как настоящий SUV. Колесная база тут – 2570 мм.

Что под капотом? Безальтернативный 1,4-литровый атмосферник MPI мощностью 100 л.с. – мотор хорошо знаком по Kia Rio и Hyundai Solaris, которые годами ездят в такси. Он спокойно переваривает 92-й бензин, работает в паре с вариатором или 6-ступенчатым автоматом. Версии с механикой в Китае есть, но в Россию их почти не везут. Привод – только передний.

Самый выгодный вариант – заказ во Владивостоке за 1 115 000 рублей (с учётом льготного утильсбора). В эту цену входит двухцветная чёрно-белая окраска, кожаный мульти-руль, однозонный климат-контроль, эко-кожаный салон, передний подлокотник, люк в крыше и кнопка запуска двигателя.

Кстати, вполне вместительная и практичная LADA Granta в кузове универсал обойдётся дороже – 1 196 000 рублей. Версия с максималкой – 1 371 000 рублей. Так что заказ Kia KX1 за миллион сто выглядит вполне разумной альтернативой, по крайней мере по деньгам.

У других продавцов из Владивостока цена начинается от 1 300 000 рублей. Дальше разброс по городам: Иркутск – 1 540 000, Нижний Новгород – 1 580 000, Москва – 1 600 000, Киров – 1 639 000, Благовещенск – 1 650 000, Калининград – 1 680 000, а в Екатеринбурге и Самаре – 1 690 000 рублей.

Помимо этого, заказать новый KX1 можно в Тюмени, Уфе, Волгограде, Перми, Новосибирске, Краснодаре, Смоленске, Ижевске, Чебоксарах, Стерлитамаке, Брянске, Санкт-Петербурге и Набережных Челнах.

Единственный авто в наличии, который удалось найти на трёх главных российских классифайдах, продаётся в Казани за 1 690 000 рублей. Внутри – кожаный салон, мульти-руль и мультимедиа с 8-дюймовым экраном, но комплектация не топ: кондиционер вместо климат-контроля.