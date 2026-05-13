Citroen и Fiat планируют выпустить на рынок новые дешевые автомобили

Stellantis выпустит дешевые электрокары Citroen и Fiat в рамках новой стратегии

В прошлом году один из официальных дилеров Chrysler сообщил, что американцы втихую показали концепт модели за 20 000 долларов. Позже в Stellantis это подтвердили. Теперь выяснилось: концерн намерен запустить ещё несколько недорогих машин под разными брендами.

Глава Stellantis Антонио Филоса заявил, что Европе остро не хватает доступных автомобилей. И первым такой выпустит Citroen. В его основе – идеология легендарной 2CV, которую производили почти полвека. Этот культовый автомобиль славился комфортом, практичностью и ценой, доступной многим. Похожими качествами, как ожидается, наделят и будущую новинку.

Проект, над которым работает Citroen, не обошёлся без участия Fiat. Значит, и у итальянцев появится собственный недорогой электрокар. Впрочем, Филоса уточнил: чтобы такие проекты стали реальностью, нужен закон, дающий производителям дешёвые кредиты и субсидии на цепочки поставок. Изменения в законодательство обещают принять до конца 2026 года. Так что новых Citroen и Fiat раньше чем через пару лет ждать не стоит.

Помимо легковушек, Филоса предложил подумать о рынке фургонов – он проседает, и во многом из-за ужесточения требований к электрификации. 21 мая Stellantis обнародует новую стратегию. Концерн переживает непростые времена, особенно в США, где перепроизводство пикапов и внедорожников совпало с падением спроса на электрокары. Но отказываться от электрификации там не собираются.