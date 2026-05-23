Знакомую Skoda снова можно купить в России: цены и комплектации

В России появилась в продаже новая Skoda Octavia Pro по цене от 2,3 млн рублей

Благодаря поставкам из Китая в России снова можно купить Skoda Octavia – тот самый лифтбек, который так полюбился водителям за стиль, удобный салон и вместительный багажник. Речь идет о версии Octavia Pro, которую собирают на совместном предприятии SAIC- Volkswagen специально для китайского рынка. Судя по объявлениям на популярных классифайдах, цены на нее начинаются примерно с 2,3 миллиона рублей.

Skoda Octavia Pro

Внешне эта версия отличается от привычной европейской: агрессивные бамперы в духе Octavia RS, более выразительные колесные диски и увеличенные габариты. Кузов стал длиннее – 4753 мм, а колесная база выросла на 44 мм, достигнув 2730 мм. В салоне – кожаный мультируль, отделка из кожи, электронный стояночный тормоз с AutoHold, бесключевой доступ, кнопка запуска, цифровая приборка и мультимедиа с 12-дюймовым тачскрином в топ-версии Pro Luxury.

Где дешевле всего

Самую низкую цену, как выяснилось, предлагают во Владивостоке. Там за 2 250 000 рублей обещают привезти лифтбек в той самой комплектации Pro Luxury. Для сравнения, официально продающийся в России Changan Uni-V в рестайлинговой версии стоит заметно больше – от 3 359 900 рублей. Даже белорусский седан Belgee S50 в максималке выходит дороже: до 2 309 990 рублей.

Цены по городам

В Краснодаре такой же автомобиль обойдется в 2 538 000 рублей, в Самаре – в 2 614 000. В Москве, Красноярске и Ростове-на-Дону заказ стоит минимум 2 780 000 рублей. Чуть выше цены в Омске и Новосибирске.

Дороже всего, как водится, машины из наличия. В Оренбурге новую Skoda Octavia Pro со всеми документами продают ровно за 3 000 000 рублей. В Екатеринбурге – уже за 3 200 000. А лидер по цене обнаружился в Москве: там за лифтбек просят 3 638 000 рублей.

Техническая начинка знакома каждому, кто хоть раз сталкивался с продукцией концерна VAG. Под капотом – 1,4-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатым роботом DSG. Привод – только передний.