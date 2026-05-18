Модернизация на АВТОВАЗе: подробности

АВТОВАЗ модернизировал ключевые производственные линии

АВТОВАЗ завершил очередной этап модернизации своих производственных мощностей. Инвестиции в данный проект, составившие 543 млн рублей, были полностью покрыты за счет собственной прибыли компании.

Проведение работ пришлось на первую половину мая текущего года, в течение которой было выполнено более 15 тысяч задач. Производственные линии АВТОВАЗа претерпели масштабную модернизацию, и перемены коснулись практически всех моделей.

На третьей линии (где собирают Granta и Iskra) настроили логистику комплектующих и автоматизировали подачу крыш на сварку кузовов Granta.

На первой линии – это Vesta и Aura – теперь используются автоматизированные сварочные клещи, которые установили сразу на нескольких постах. Процесс сборки Niva тоже не остался без улучшений: туда поставили новое оборудование для сварки и добавили дополнительные посты на конвейере.

Отдельно готовили площадку под выпуск новинки Lada Azimut. Здесь наладили зону сборки комплектов и запустили беспилотный транспорт, который возит детали. Плюс подтянули мощности: теперь можно выпускать больше модификаций кроссовера. Подновили сварочное оборудование, камеры подготовки поверхностей и линию полировки.

Под новые двигатели (1,6 и 1,8 литра) уже запустили десять обрабатывающих центров для блоков цилиндров и отдельный центр для картеров. Все автоматизировано.

В компании говорят, что такие перемены повысят уровень автоматизации и, как следствие, производительность труда.

Источник:  АВТОВАЗ
Ушакова Ирина
Количество просмотров 5
18.05.2026 
