#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер ESTEO MX
18 мая
Поездки перестанут быть рутиной: новый российский бренд обещает нечто большее
Модельный ряд кроссоверов бренда ESTEO охватит...
Как спасти салон автомобиля от летней жары без кондиционера
18 мая
Как спасти салон автомобиля от летней жары без кондиционера
Инженер Лазарев: как снизить температуру в...
Changan Eado Plus
18 мая
Начались продажи большого Changan за миллион рублей: подробности
От 1,1 млн рублей, 103-сильный мотор: Changan...

Названы главные уловки на рынке автомобилей с пробегом

Эксперт Ладушкин: Покупка авто с рук без проверки грозит потерей денег

Приобретение автомобиля с пробегом частенько оборачивается настоящей головной болью. Особенно если безоглядно верить каждому слову владельца, который клянется, что машина «не бита, не крашена», а недавняя замена деталей делает ее практически новой. Как рассказал руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин, зачастую за такими уверениями стоят совсем другие факты: машина побывала в серьезном ДТП, а рассказы о дорогих запчастях – это просто красивая сказка, чтобы сбить цену или усыпить бдительность.

Рекомендуем
Эвакуируют ли машину, закрывающую съезд с тротуара на дорогу?

Главная ловушка, по словам эксперта, – это нежелание покупателя копаться в технической начинке. Мы привыкли оценивать авто по блеску кузова и заверениям хозяина, мол, в двигатель даже лазили недавно. Но без специальных знаний невооруженным взглядом элементарно не заметить, где проходил ремонт, какие элементы перекрашивались и была ли авария вообще.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

« Покупатель, не обладающий специальными знаниями, часто не может определить, был ли автомобиль окрашен и есть ли у него следы повреждений. Он не всегда понимает, как должна выглядеть нормальная краска на машине и как она выглядеть не должна. Продавцы пользуются этим и под видом автомобилей без ДТП продают машины, которые в авариях были », – предупредил Ладушкин.

Рекомендуем
Простое решение неприятной проблемы старенького Ларгуса

Опасность кроется и в байках про недавний ремонт ходовой. Многие продавцы выстраивают целую историю: мол, ступичные подшипники обновили пару тысяч километров назад, поворотные кулаки – чуть раньше, а приводы и вовсе поменяли с запасом. Все это делается, чтобы создать иллюзию свежести.

« Продавец может говорить, что ступичные подшипники поменяли пять тысяч километров назад. Затем он добавляет, что поворотный кулак был заменен десять тысяч километров назад, а приводы – пятнадцать тысяч километров назад. Хотя на самом деле все эти детали оказываются родными, установленными с завода. Делается это для того, чтобы убедить потенциального покупателя в большом остаточном ресурсе запчастей », – уточнил эксперт.

Рекомендуем
Трехосная «шишига» — что в ней было особенного

Ну и, пожалуй, самая коварная уловка – просьба указать в договоре заниженную цену. На первый взгляд, мелочь: мало ли почему продавец просит так сделать? Но в случае судебного разбирательства вернуть удастся лишь ту сумму, что прописана на бумаге.

« Если продавец просит указать в договоре сумму ниже фактической, делать этого нельзя. В случае спора через суд он будет возмещать только ту сумму, которая прописана в договоре. Объяснять занижение могут налогом с продажи, требованиями фирмы или тем, что машина числится на балансе юридического лица. В любом случае это грозит серьезными проблемами и потерей части денег, поэтому нужно проверять документы, состояние автомобиля и не верить продавцу на слово », – заключил Ладушкин.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Pravda.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
Количество просмотров 4
18.05.2026 
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
Поделиться:
Оцените материал:
0