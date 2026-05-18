Названы главные уловки на рынке автомобилей с пробегом

Эксперт Ладушкин: Покупка авто с рук без проверки грозит потерей денег

Приобретение автомобиля с пробегом частенько оборачивается настоящей головной болью. Особенно если безоглядно верить каждому слову владельца, который клянется, что машина «не бита, не крашена», а недавняя замена деталей делает ее практически новой. Как рассказал руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин, зачастую за такими уверениями стоят совсем другие факты: машина побывала в серьезном ДТП, а рассказы о дорогих запчастях – это просто красивая сказка, чтобы сбить цену или усыпить бдительность.

Главная ловушка, по словам эксперта, – это нежелание покупателя копаться в технической начинке. Мы привыкли оценивать авто по блеску кузова и заверениям хозяина, мол, в двигатель даже лазили недавно. Но без специальных знаний невооруженным взглядом элементарно не заметить, где проходил ремонт, какие элементы перекрашивались и была ли авария вообще.

« Покупатель, не обладающий специальными знаниями, часто не может определить, был ли автомобиль окрашен и есть ли у него следы повреждений. Он не всегда понимает, как должна выглядеть нормальная краска на машине и как она выглядеть не должна. Продавцы пользуются этим и под видом автомобилей без ДТП продают машины, которые в авариях были », – предупредил Ладушкин.

Рекомендуем Простое решение неприятной проблемы старенького Ларгуса

Опасность кроется и в байках про недавний ремонт ходовой. Многие продавцы выстраивают целую историю: мол, ступичные подшипники обновили пару тысяч километров назад, поворотные кулаки – чуть раньше, а приводы и вовсе поменяли с запасом. Все это делается, чтобы создать иллюзию свежести.

« Продавец может говорить, что ступичные подшипники поменяли пять тысяч километров назад. Затем он добавляет, что поворотный кулак был заменен десять тысяч километров назад, а приводы – пятнадцать тысяч километров назад. Хотя на самом деле все эти детали оказываются родными, установленными с завода. Делается это для того, чтобы убедить потенциального покупателя в большом остаточном ресурсе запчастей », – уточнил эксперт.

Ну и, пожалуй, самая коварная уловка – просьба указать в договоре заниженную цену. На первый взгляд, мелочь: мало ли почему продавец просит так сделать? Но в случае судебного разбирательства вернуть удастся лишь ту сумму, что прописана на бумаге.

« Если продавец просит указать в договоре сумму ниже фактической, делать этого нельзя. В случае спора через суд он будет возмещать только ту сумму, которая прописана в договоре. Объяснять занижение могут налогом с продажи, требованиями фирмы или тем, что машина числится на балансе юридического лица. В любом случае это грозит серьезными проблемами и потерей части денег, поэтому нужно проверять документы, состояние автомобиля и не верить продавцу на слово », – заключил Ладушкин.