#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mitsubishi Pajero Sport
18 мая
Проверенный рамный «японец» вернулся на российский рынок с очень приятной ценой
Новые Mitsubishi Pajero Sport из ОАЭ продаются...
Интерьер Tank 400
18 мая
В России резко подешевел популярный рамный внедорожник
Цены на Tank 400 2025 года выпуска в России...
Интерьер Skoda Octavia Pro
18 мая
Легендарная Skoda Octavia вернулась на российский рынок: актуальные цены
Skoda Octavia Pro из Китая поставляется в...

Ликсутов: до 1 июня современные российские автобусы появятся на 42 маршрутах столицы

Новые автобусы коммерческих перевозчиков вышли на 17 маршрутов в Москве

С 16 мая на 17 коммерческих маршрутах Москвы начали курсировать современные комфортабельные автобусы.

Ликсутов: до 1 июня современные российские автобусы появятся на 42 маршрутах столицы

Обновление подвижного состава стало возможным благодаря перезаключению госконтрактов с ГКУ «Организатор перевозок».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

Ликсутов: до 1 июня современные российские автобусы появятся на 42 маршрутах столицы

«Благодаря системной работе с коммерческими перевозчиками мы привели их подвижной состав к высоким стандартам Московского транспорта. По обновленным государственным контрактам с ГКУ «Организатор перевозок», до 1 июня современные автобусы российского производства выйдут на 42 маршрута в разных округах города.

В них доступны все привычные сервисы и льготы. В начале мая первые машины из новой поставки начали перевозить пассажиров. Продолжим и дальше развивать городской транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

С 16 мая пассажиры смогли оценить машины 2026 года выпуска на маршрутах 311, 341, 469, 552, 675, 690, 139, 338, 365, 386, с632.

Рекомендуем
Автобусы в этом округе Москвы теперь передвигаются почти в два раза быстрее

17 мая обновленный подвижной состав вышел на маршруты 533, 732, 491, 597, 602, с783.

Всего до 1 июня парк коммерческих перевозчиков пополнится 278 автобусами ЛиАЗ-5292.65 большого класса, ЛиАЗ-4292.60 среднего класса и Газель City малого класса.

С 9 мая первые машины вышли на 13 городских маршрутов: 412, с321, 61, 571, 346, 378, 834, 390, 376, 579, с999, 474, 770.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Дептранс
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Фото:Дептранс
18.05.2026 
Фото:Дептранс
Поделиться:
Оцените материал:
0