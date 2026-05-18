Ликсутов: до 1 июня современные российские автобусы появятся на 42 маршрутах столицы

Новые автобусы коммерческих перевозчиков вышли на 17 маршрутов в Москве

С 16 мая на 17 коммерческих маршрутах Москвы начали курсировать современные комфортабельные автобусы.

Обновление подвижного состава стало возможным благодаря перезаключению госконтрактов с ГКУ «Организатор перевозок».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Благодаря системной работе с коммерческими перевозчиками мы привели их подвижной состав к высоким стандартам Московского транспорта. По обновленным государственным контрактам с ГКУ «Организатор перевозок», до 1 июня современные автобусы российского производства выйдут на 42 маршрута в разных округах города.

В них доступны все привычные сервисы и льготы. В начале мая первые машины из новой поставки начали перевозить пассажиров. Продолжим и дальше развивать городской транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

С 16 мая пассажиры смогли оценить машины 2026 года выпуска на маршрутах 311, 341, 469, 552, 675, 690, 139, 338, 365, 386, с632.

17 мая обновленный подвижной состав вышел на маршруты 533, 732, 491, 597, 602, с783.

Всего до 1 июня парк коммерческих перевозчиков пополнится 278 автобусами ЛиАЗ-5292.65 большого класса, ЛиАЗ-4292.60 среднего класса и Газель City малого класса.

С 9 мая первые машины вышли на 13 городских маршрутов: 412, с321, 61, 571, 346, 378, 834, 390, 376, 579, с999, 474, 770.

