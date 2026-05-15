Автобусы в этом округе Москвы теперь передвигаются почти в два раза быстрее

Новый коридор для транспорта в СВАО позволил увеличить скорость с 9,6 до 16 км/ч

В СВАО Москвы открыт ускоренный коридор для автобусов и электробусов на улицах Череповецкая, Лескова и Широкая

Примерно 270 тысяч жителей Северо-Восточного округа столицы теперь быстрее добираются на работу и обратно. Всё дело – в запуске ускоренного коридора для наземного транспорта.

На Череповецкой, Лескова и Широкой выделенки перенесли в левый ряд. Для пассажиров построили островные платформы. Раньше автобусы стояли в общих пробках, теперь они свободно объезжают заторы. Скорость движения выросла почти вдвое, а интервал в час пик сократился до минуты.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать приоритетное движение для наземного транспорта в столице. Благодаря ускоренному коридору для автобусов и электробусов в СВАО время в пути сократилось почти в 2 раза, а также выросла регулярность движения транспорта. На этом участке самый высокий пассажиропоток в городе. Теперь автобусы прибывают к остановкам каждые 60 секунд в самые востребованные часы.

Особенно заметен выигрыш во времени на конкретных маршрутах. Допустим, доехать от станции МЦД Лианозово до Осташковского шоссе на автобусе теперь можно за 27–34 минуты вместо прежних пятидесяти. Для сравнения: метро с двумя пересадками отнимет вдвое больше.

Средняя скорость на маршрутах подскочила с 9,6 до 16 км/ч. Причина проста – автобусам больше не мешают машины, припаркованные у обочины или выезжающие со дворов.

По новому коридору сейчас курсируют больше 300 современных машин. Это автобусы и электробусы на 33 маршрутах. В их числе – востребованные магистральные направления м44, м57 и м59. Для удобства пассажиров оборудовали 36 островных платформ с навесами и яркой подсветкой на пешеходных переходах.

Важный нюанс: автомобилисты от нововведений не пострадали. Число полос для личного транспорта и парковочных мест сохранили. Скорость движения машин, по словам властей, не упала.

Практика таких коридоров давно применяется в крупных городах мира. В Москве похожие решения уже работают больше чем на десяти улицах: на Солянке, Большой Лубянке, Сретенке, Кожевнической и других. Везде эффект схожий – время в пути сокращается в разы.