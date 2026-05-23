BMW показала прекрасный, но немного странный концепт Vision K18

Шесть выхлопных труб, 6 фар и 6 цилиндров – концепт байка Vision K18 от BMW

Компания BMW представила необычный концепт Motorrad Vision K18 на престижном конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 на западном берегу озера Комо в Италии.

Немцы порадовали публику потрясающим мотоциклом, который, пожалуй, является самым экстремальным из всего, что можно себе представить.

Vision K18 представляет собой смесь гоночного мотоцикла для скоростного спуска, самолета-невидимки и шестицилиндрового гран-туризмо. Вместо того чтобы прятать силовой агрегат под слоями обвеса, инженеры построили весь байк вокруг хорошо знакомого 1800-кубового рядного шестицилиндрового двигателя.

Вытянутый профиль мотоцикла вдохновлен сверхзвуковым авиалайнером «Конкорд»: как утверждается, даже в припаркованном состоянии он создает впечатление движения со скоростью 240 км/ч.

Шесть фар, шесть воздухозаборников и шесть выхлопных труб подчеркивают мощь мотора. Задняя часть с карбоновой рамой больше напоминает обтекаемые боковые кофры, чем обычный кожух.

концепт Motorrad Vision K18

В BMW отмечают, что некоторые детали алюминиевого кузова (включая бесшовную боковую панель длиной более двух метров) были изготовлены вручную. Концепт также оснащен гидравлически занижающейся подвеской, активным охлаждением фар, а его отделка вдохновлена светящимися выхлопными коллекторами болидов Формулы-1.

Предположительно это единичный экземпляр, который никогда не поступит в дилерские центры. Однако, по словам представителей бренда, дизайн и технические идеи Vision K18 призваны вдохновить будущие серийные мотоциклы.