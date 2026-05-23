BMW показала прекрасный, но немного странный концепт Vision K18
Компания BMW представила необычный концепт Motorrad Vision K18 на престижном конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 на западном берегу озера Комо в Италии.
Немцы порадовали публику потрясающим мотоциклом, который, пожалуй, является самым экстремальным из всего, что можно себе представить.
Vision K18 представляет собой смесь гоночного мотоцикла для скоростного спуска, самолета-невидимки и шестицилиндрового гран-туризмо. Вместо того чтобы прятать силовой агрегат под слоями обвеса, инженеры построили весь байк вокруг хорошо знакомого 1800-кубового рядного шестицилиндрового двигателя.
Вытянутый профиль мотоцикла вдохновлен сверхзвуковым авиалайнером «Конкорд»: как утверждается, даже в припаркованном состоянии он создает впечатление движения со скоростью 240 км/ч.
Шесть фар, шесть воздухозаборников и шесть выхлопных труб подчеркивают мощь мотора. Задняя часть с карбоновой рамой больше напоминает обтекаемые боковые кофры, чем обычный кожух.
В BMW отмечают, что некоторые детали алюминиевого кузова (включая бесшовную боковую панель длиной более двух метров) были изготовлены вручную. Концепт также оснащен гидравлически занижающейся подвеской, активным охлаждением фар, а его отделка вдохновлена светящимися выхлопными коллекторами болидов Формулы-1.
Предположительно это единичный экземпляр, который никогда не поступит в дилерские центры. Однако, по словам представителей бренда, дизайн и технические идеи Vision K18 призваны вдохновить будущие серийные мотоциклы.
