Ателье Brabus выпустило маломощный, но стильный и безумно дорогой мотоцикл

Знаменитое тюнинг-ателье Brabus, привыкшее ставить мощные моторы V8 на тяжелые внедорожники, неожиданно ударилось в экологичный транспорт.

Компания представила три полностью электрических мотоцикла, созданных на базе французской модели DAB 1a. Новинки получили названия DAB 1a Brabus, Brabus Urban E, а топовая лимитированная версия – Urban E First Edition.

Все три аппарата выглядят очень стильно: замысловатый дизайн, карбоновые вставки на крыльях и днище, сиденья из алькантары с контрастной строчкой. Флагманская модель Urban E дополнительно обзавелась воздуховодами из углеволокна, светодиодными ходовыми огнями, полностью регулируемой подвеской и мощными тормозами Brembo. Водителя также порадуют система бесключевого запуска и пять режимов движения, включая забавный Nitrous (закись) и даже режим заднего хода.

Но главное кроется в характеристиках. Базовая версия выдает 31 л.с. и крутящий момент 395 Нм. Urban E чуть мощнее – 37 лошадей и 475 Нм. Этого хватает, чтобы разогнаться до 150 км/ч и проехать около 120 км на одном заряде от литий-ионной батареи емкостью 7,1 кВт·ч. Зарядка от 20 до 100% от стандартной бытовой розетки занимает около 3 часов.

Проблема лишь в цене. Базовая модель стоит от 19 500 долларов, Urban E – уже 24 400 долларов, а за First Edition в одном из четырех уникальных цветов просят ошеломляющие 38 100 долларов.

Для понимания: абсолютно новый BMW S 1000 RR – спортбайк с 215 л.с., трекшн-контролем и аэродинамическими крыльями обойдется примерно в 29 000 долларов.

Получается, Brabus просит за маломощный городской электромотоцикл больше, чем стоит флагманский супербайк баварского концерна.

Очевидно, что клиентов вынуждают платить не за динамику и запас хода, а за карбон, алькантару и крутой шильдик Brabus.

Алексеева Елена
Фото:Brabus
09.05.2026 
