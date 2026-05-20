5 метров, зарядка за 15 минут: новый гибридный кроссовер известной марки

Бренд GAC раскрыл подробности о новом кроссовере S9 для России

Китайский кроссовер GAC S9 по габаритам вписывается в класс полноразмерных SUV. Его длина, ширина и высота составляют соответственно 5060, 1950 и 1760 мм. Между осями – 2930 мм, что даёт немало пространства внутри. Для российских версий предусмотрены 21-дюймовые колёса.

Цифровая панель приборов встроена прямо в переднюю панель, а центральный тоннель сделан двухуровневым. Крупный сенсорный экран посередине будто парит в воздухе. На китайском рынке салон предлагают с двумя или тремя рядами сидений, а вот какую конфигурацию кресел получат машины для РФ, пока держат в секрете.

C технической точки зрения это последовательный гибрид, то есть REEV. Разгон обеспечивают два электромотора – по одному на каждой оси. Получается полный привод, где колёса спереди и сзади крутятся независимо друг от друга. Полуторалитровый турбомотор тут работает просто как генератор, подпитывая батарею.

Мощность установки – 340 лошадиных сил. Однако налог на такие «последовательные» гибриды считают исходя из максимальной 30-минутной мощности электродвигателей. Для GAC S9 эта цифра равняется выгодным с точки зрения налога 147 л.с. Батарея ёмкостью 44,5 кВт·ч заряжается с 30 до 80 процентов быстрее, чем за четверть часа – всего за 15 минут.

Если батарея разряжена, гибрид тратит лишь 7,4 литра топлива на 100 километров. Полный запас хода заявлен на уровне 1019 км, причём чисто на электричестве можно проехать до 208 км по циклу NEDC. С места до сотни машина разгоняется за 7,2 секунды.

За комфорт и управляемость отвечает адаптивная подвеска SDC, которая меняет жёсткость амортизаторов в зависимости от выбранного режима. Водителю доступны «Эко», «Комфорт», « Спорт» и настраиваемый персонально режим. Плюс ко всему – комплекс помощников ADAS: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и автоматическая парковка.

Окончательные данные по оснащению, комплектациям и ценам производитель пообещал раскрыть, когда стартуют официальные продажи модели в России.