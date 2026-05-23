Как спастись от пекла в салоне и не обжечь руки о руль

Эксперт «За рулем»: три взмаха дверью – и в раскаленной машине уже можно дышать

После стоянки на солнце автомобиль превращается в настоящую печку.

Открыв дверь, трудно даже вздохнуть. Но опытные водители знают, как быстро охладить салон.

Самый простой народный способ – распахнуть все двери, чтобы жара вышла наружу. Затем запустите двигатель, опустите стекла и включите вентилятор на полную мощность — это продует раскаленные воздуховоды.

Если есть кондиционер, не направляйте холодный поток на лобовое стекло: от перепада температур оно может треснуть. Лучше подавайте воздух через центральные дефлекторы, но не на себя, чтобы не простудиться. Тем, у кого нет кондиционера, поможет омыватель: полейте водой на ветровое стекло подольше – станет чуть прохладнее.

Комментарий эксперта

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем»:

– Если же в салоне настолько жарко, что даже завести машину нет возможности, то советуем сделать следующее. Откройте заднюю правую дверь. Затем несколько раз интенсивно распахните и закройте водительскую дверь (не обязательно при этом хлопать ею).

Всего несколько взмахов - и раскаленный воздух покинет салон. Вы сможете хотя бы вздохнуть, пока будете заводить мотор.

На будущее: на длительной стоянке поверните руль на 180 градусов, чтобы нижняя часть оказалась на солнце, а верхняя осталась в тени. Белый чехол на сиденье, шторка под лобовым стеклом и дефлекторы на окнах (они позволят оставлять щель даже перед грозой) тоже спасут от перегрева.

Подробнее о способах борьбы с жарой в автомобиле автор рассказал в этой публикации.