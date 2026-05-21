Пьяный мажор на элитном кабриолете вылетел на встречку

В Нижнем Новгороде пьяный сын бизнесмена Корнилова разбил машины в массовом ДТП

В Нижнем Новгороде сын бизнесмена Корнилова в нетрезвом состоянии устроил массовое ДТП. Главное управление МВД Нижегородской области опубликовало кадры момента столкновения.

21-летний Сергей Корнилов, как утверждается, находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек не справился с управлением на Похвалинском съезде: его Mercedes-Benz SL вылетел на встречную полосу. Сначала иномарка врезалась в Kia, которую от удара отбросило на Nissan, а сам кабриолет отскочил на бордюр. На записи видно, что у дорогой машины оторвано колесо, а два других автомобиля получили серьезные повреждения.

Примечательно, что перед тем, как сесть за руль, парень выложил в соцсетях видео из ресторана, где распивал алкоголь. Затем он сообщил подписчикам, что находится в нетрезвом состоянии, и сразу после этого отправился в путь. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Сергей Александрович Корнилов, отец водителя, ранее занимал пост гендиректора ГК «Луидор». Коммерсант скончался в августе 2024 года. Его компания занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также продажей и техобслуживанием автомобилей.