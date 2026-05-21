Назван оптимальный интервал для диагностики автомобиля

Эксперт Серебряков: диагностику автомобиля нужно проводить раз в год

Директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков рассказал, как часто водителям стоит проверять своё авто на наличие скрытых неисправностей. По его мнению, для большинства машин действует золотое правило – наведываться в сервис для полной диагностики минимум раз в год.

Впрочем, тут есть нюанс. Специалист уточняет, что такой интервал подходит для автомобилей младше пяти лет, которые в основном эксплуатируются в городских условиях. Если же пробег превысил отметку в 100 тыс. км, машина старше или владелец часто ездит по грунтовкам – график нужно пересмотреть.

Полная проверка раз в полгода – вот что рекомендует эксперт для таких случаев. Особенно важно не пропускать сезонные осмотры. К примеру, перед зимой стоит проверить аккумулятор и всю систему обогрева, а перед летом – кондиционер и систему охлаждения двигателя. Серебряков подчеркнул, что многие проблемы копятся постепенно и дают о себе знать в самый последний момент, когда становятся критическими.