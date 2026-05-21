Назван оптимальный интервал для диагностики автомобиля
Директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков рассказал, как часто водителям стоит проверять своё авто на наличие скрытых неисправностей. По его мнению, для большинства машин действует золотое правило – наведываться в сервис для полной диагностики минимум раз в год.
Впрочем, тут есть нюанс. Специалист уточняет, что такой интервал подходит для автомобилей младше пяти лет, которые в основном эксплуатируются в городских условиях. Если же пробег превысил отметку в 100 тыс. км, машина старше или владелец часто ездит по грунтовкам – график нужно пересмотреть.
Полная проверка раз в полгода – вот что рекомендует эксперт для таких случаев. Особенно важно не пропускать сезонные осмотры. К примеру, перед зимой стоит проверить аккумулятор и всю систему обогрева, а перед летом – кондиционер и систему охлаждения двигателя. Серебряков подчеркнул, что многие проблемы копятся постепенно и дают о себе знать в самый последний момент, когда становятся критическими.
- «За рулем» можно читать и в MAX