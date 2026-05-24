Названы самые аварийные машины в России

Страховщики перечислили самые аварийные автомобили в 2026 году

Ведущие страховые компании России проанализировали статистику ДТП за первые месяцы 2026 года и назвали самые аварийные марки и модели. По данным «Т-Страхования», Lada уверенно держит первое место по числу дорожных аварий с начала 2026 года – на эту марку приходится почти пятая часть всех ДТП, а именно 19,4%. Следом идут Kia (13,8%), Hyundai (12,2%) и Toyota (11,9%). Замыкает пятёрку лидеров Volkswagen с результатом 9,9%. Любопытно, что расклад практически не поменялся по сравнению с прошлым годом, хотя кое-какие изменения всё же есть. Особенно заметна динамика у BMW: доля аварий с участием этой марки подскочила до 7,4%. В столицах и прилегающих областях баварский бренд и вовсе занял второе место по аварийности.

Другие страховые компании смотрят на ситуацию немного иначе. Например, в «ВСК» Lada тоже в топ-3, но с более скромным показателем – 13% всех ДТП. Второе место там поделили Toyota (11%) и Kia (7%). А вот в «Абсолют Страховании» составили собственный антирейтинг, где неожиданно для многих лидером оказался Geely, тогда как Lada откатилась лишь на девятое место.

Статистика «Согласия» разошлась с коллегами ещё сильнее. Там самыми аварийными брендами назвали Mitsubishi и Opel, хотя годом ранее в лидерах ходили Chery и Haval. «Ренессанс Страхование» же отдаёт пальму первенства «Москвичу». Картина, как видите, весьма противоречивая.

Риски для новых авто и самые аварийные модели

В 2026 году чаще других в аварии попадали машины 2024 года выпуска – их доля составила 7,8%. Вероятно, дело в излишней самоуверенности водителей, которые считают, что современные системы безопасности решат все проблемы. «Ренессанс Страхование» составило свой модельный рейтинг, который возглавили Geely Emgrand, Kia K5 и Exeed LX. Данные «Согласия» – Mitsubishi Lancer, Opel Astra и Lada Granta.

Где и по чьей вине случаются аварии

Больше всего ДТП, как водится, в густонаселённых регионах. Москва и область дают 26,9% аварий, Петербург с областью – 8,4%. В первой пятёрке также Краснодарский край (4,6%), Нижегородская область (4%) и Татарстан (3,9%). В «ВСК» эти данные подтверждают, добавляя к опасным регионам Новосибирскую область. А вот самыми аккуратными водителями оказались жители Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области.

Типичная причина ДТП – столкновение двух машин: на это приходится 92,5% всех аварий. Наезды на препятствия – 7,2%, а вот сбитые пешеходы (0,16%) и животные (0,07%) встречаются в статистике реже всего. Что касается портрета «аварийного» водителя, то это по-прежнему мужчина (72,9%). Самый рискованный возраст – от 38 до 42 лет (22,1%). Интересно, что молодые люди до 22 лет и пенсионеры старше 63 водят гораздо аккуратнее.

