Как реанимировать электронику в автомобиле без посещения сервиса

Эксперт Андреев назвал простой способ реанимации электроники китайских авто

Большая часть новых автомобилей, продаваемых в России, сделаны или разработаны в Китае. Из-за множества экранов и бортовой электроники их часто сравнивают с гаджетами. И проблемы у них соответствующие — зависания и глюки.

Технический эксперт автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев рассказал, как можно решить проблему без посещения автосервиса.

Обилие экранов в современных автомобилях одних водителей восхищает, а других заставляет ностальгировать по аналоговым приборам и физическим кнопкам. Вопрос не только в эстетике – есть куда более серьезные последствия, когда ключевые функции управления переезжают на дисплей.

«То, что экранов стало много – не главное. Хуже, что на современных китайских машинах на экраны выведено управление важнейшими функциями. Через них регулируется температура в салоне, включаются обогревы сидений, стекол и руля, меняются режимы работы системы стабилизации. Так что завис экран – это уже не про «поеду без музыки». Проблема шире», – говорит Андреев.

Специалист поясняет, что европейские, корейские и японские авто, которые покинули российский рынок в 2022 году, тоже страдают от сбоев в мультимедиа, но гораздо реже. Конструкция у них проще, да и зона ответственности дисплея меньше – рычажок обогрева или крутилка температуры всегда под рукой, а не на сенсоре. То есть неработающий экран не лишит вас возможности нормально управлять климатом или сделать обдув стекол.

Больше всего жалоб на зависания поступает на машины китайских брендов из бюджетного сегмента, особенно не самых распространенных. «То ли мощность процессоров и объем оперативной памяти не соответствуют задачам, то ли настройки сырые, но есть модели, для которых зависания – норма. По сути, мультимедийная система автомобиля – это смартфон, который в большинстве случаев не в состоянии самостоятельно обновить прошивку. Да и обновление не всегда помогает», – добавляет Андреев.

Кстати, летняя жара – дополнительный фактор риска. Чем выше температура в салоне, особенно там, где стоят блоки управляющей электроники, тем вероятнее отказ. А еще сильнее нагружают систему установленные приложения.

Проблемы проявляются по-разному: экран гаснет полностью, не реагирует на нажатия, тормозит или зависает картинка с камеры заднего вида, глючит датчик давления в шинах. Многие владельцы надеются, что после долгой стоянки глюк пройдет сам. Иногда срабатывает. Если нет – едут в сервис.

Как перезагрузить машину своими руками

Хотя бытовую электронику когда-то оживляли извлечением батареи, с современными смартфонами этот номер уже не пройдет – нужно разбирать корпус или запоминать сложные комбинации кнопок. А вот в китайских авто с ДВС всё проще: аккумулятор под капотом, и для снятия клеммы достаточно ключа «на 10».

Эксперт подробно объясняет порядок действий. Сначала выключается зажигание и открывается капот. Важно оставить дверь открытой – чтобы центральный замок случайно не заблокировал доступ в салон. Скидывается минусовая клемма, и автомобиль стоит в таком виде 10-15 минут. Этого промежутка, как правило, хватает для полной перезагрузки всех систем. После этого клемма ставится обратно, соединение затягивается.

Почему это работает

Из побочных эффектов такого отключения – сброс суточного пробега и часов. Все главные функции восстанавливаются в автоматическом режиме.

«Иногда требуется заново «обучить» электрические стеклоподъемники и привод люка – довести клавишей до крайнего положения и подержать 2-3 секунды. Но бывает и обратная ситуация. Люк "ругается" писком, что не может закрыться. Вы обучаете – не помогает. Надо снять клемму, подождать, снова включить, после чего провести повторное обучение. И все становится на свои места. У нас был случай, когда роботизированная коробка стала мягче работать после перезагрузки – видимо, вошла в режим самоадаптации с учетом износа дисков сцепления», – делится Андреев.

Временное обесточивание не панацея, но во многих случаях способ сэкономить и нервы, и деньги, не обращаясь сразу к мастерам, подытожил специалист.