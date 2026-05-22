Полностью оцинкован: новый лифтбек известной марки для РФ

Бренд Changan раскрыл оснащение нового лифтбека Uni-V для России

Компания Changan раскрыла информацию об особенностях дизайна и оснащения единственной, но при этом максимально насыщенной комплектации Sport модернизированного лифтбека Uni-V.

Новый пятидверный Changan Uni-V может похвастаться внушительными размерами: 4740 на 1838 на 1430 мм. Купеобразный профиль дополняет узкая светодиодная оптика, а на задней кромке кузова установлен активный спойлер – он автоматически выдвигается на высоких скоростях.

Под капотом расположился двухлитровый турбированный бензиновый двигатель, выдающий 235 лошадиных сил и 390 Нм крутящего момента. В паре с ним работает восьмискоростной автомат от Aisin. Динамика отменная: до сотни машина разгоняется за 6,3 секунды, максимальная скорость зафиксирована на отметке 215 км/ч.

Для тех, кто любит чувствовать спортивный характер, предусмотрен режим Super Race. При его активации на экран выводится телеметрия и замеряется время разгона. Кстати, выхлопная система оснащена регулируемой заслонкой – звук становится ощутимо басовитее, а раздвоенные патрубки с обвесом отлично дополняют образ.

Благодаря серьезной работе над аэродинамикой коэффициент лобового сопротивления снизился с 0,34 до 0,27 Cx. При том многие ключевые параметры остались неизменны, а дорожный просвет составляет 152 миллиметра.

Changan Uni-V

Технические особенности и оснащение

Заднее пространство тоже приятно удивляет. Объем багажника – 465 литров, а если сложить спинки второго ряда, получается почти тысяча литров. Длина погрузочного пространства – 1,8 метра, к тому же большой проем и электропривод крышки делают загрузку удобной.

В плане управляемости у новинки есть козыри. Система динамического управления вектором тяги (DTV) в сочетании с распоркой передних стоек заметно повышает устойчивость в поворотах.

Комплектация Sport пока единственная, и она уже богата: панорамная крыша, 18-дюймовые диски, адаптивная светодиодная оптика, селектор режимов и подрулевые лепестки, черный потолок. Водительское кресло регулируется в шести направлениях плюс поясничная поддержка, пассажирское – в четырех. Подогрев есть и спереди, и сзади, передние сидения еще и вентилируются. В салоне – пакет теплых опций, 10-дюймовая цифровая приборка и большой 14,6-дюймовый тачскрин медиасистемы.

Звук обеспечивают 10 динамиков, а из полезных функций – беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, 50-ваттная беспроводная зарядка, голосовое управление и онлайн-обновления, включая сервисы Яндекса. Безопасность подкреплена адаптивным круиз-контролем, ассистентом удержания в полосе, помощником в пробке, системой экстренного торможения, камерами кругового обзора, задними парктрониками, мониторингом слепых зон и шестью подушками безопасности с датчиками Bosch. Есть электропривод багажника, бесключевой доступ и шумоизоляционное остекление.

Отдельно отметим: Uni-V Sport адаптирован к российским условиям, кузов полностью оцинкован (крыша тоже), а в подполье багажника лежит полноразмерная запаска.

Цены и доступность

Дорестайлинговые Changan Uni-V по-прежнему продаются в четырех версиях: «Стандарт», «Люкс», «Комфорт» и «Техно». Стартовая цена таких автомобилей – 3 189 900 рублей. Что касается обновленного Uni-V в исполнении Sport, информацию о его стоимости обещают объявить позже.