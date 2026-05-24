Лого ЗаРулем
#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиМотоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
0CCBot/3.0 (https://commoncrawl.org/faq/; [email protected])false

Какие машины чаще всего используют в такси. Полный список

Самые популярные марки такси в апреле: Lada, Kia и Hyundai заняли 43% рынка

По данным маркетингового агентства НАПИ, на 1 апреля 2026 года парк такси в России насчитывает 883,2 тыс. автомобилей с действующим разрешением на перевозку пассажиров и багажа.

Десятка лидеров занимает 78,5% всего парка такси.

Самыми популярными марками в автопарках стали Lada (17,0%), Kia (13,6%) и Hyundai (12,4%). Также в ТОП-10 вошли европейские марки Volkswagen (7,6%), Renault (6,1%) и Skoda (5,5%), японские Toyota (6,4%) и Nissan (2,5%), а также китайские Chery (4,1%) и Haval (3,4%).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Что касается возрастной структуры парка, то 40,8% автомобилей младше 3 лет, 20,9% – от 7 до 10 лет, 16,4% – от 4 до 6 лет и 21,9% – старше 10 лет. Таким образом, почти половина парка такси состоит из самых свежих машин, однако значительную долю занимают и автомобили с внушительным сроком службы.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram