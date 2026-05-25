До 2 млн рублей: эти машины сейчас выгодно везти из Южной Кореи

Эксперт Рогов назвал четыре выгодные иномарки для импорта из Южной Кореи

По словам основателя компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова, при ввозе автомобилей из Кореи с бюджетом до 2 млн рублей стоит обратить внимание на три бренда – Kia, Hyundai и Samsung.

Пожалуй, самый частый гость на заказных аукционах – хэтчбек Kia Morning. В России эту модель до сих пор вспоминают под именем Picanto. Под капотом у неё стоит 1,0-литровый мотор, который работает в паре с классическим 4-ступенчатым автоматом. При желании можно найти топовую версию, где будет климат-контроль, подогрев кресел и кожаный салон.

Следующий популярный вариант – Hyundai Casper, субкомпактный кроссовер. Его предлагают с двумя силовыми агрегатами: атмосферным на 1,5 литра либо турбированным на 1,0 литра. Второй, как уточняет эксперт, заметно живее, плюс у машин с турбомотором есть функция трансформации салона – в самой Южной Корее это один из самых востребованных автомобилей.

Отдельная история – Hyundai Venue. По своим габаритам он близок к знакомой россиянам Hyundai Creta, только привод остаётся только передним. Мотор здесь 1.6, коробка – вариатор. Эти машины тоже активно заказывают из Кореи.

Интересно, что в чарте привозных корейских иномарок засветился и кроссовер Samsung XM3. Те, кто следит за историей модели, помнят его под брендом Renault Arkana. Стандартное исполнение – двигатель на 1.6 и вариатор, но есть и версия «погорячее»: турбомотор 1.3 мощностью 156 л.с. с роботизированной коробкой передач.