Эти доступные автомобили способны обогнать спорткар!

Topspeed привел топ-10 бюджетных альтернатив спорткара Nissan GT-R

Эксперты автомобильного портала Topspeed взялись за необычное сравнение: они отобрали 10 крутых автомобилей, которые можно купить на вторичке в США за относительно скромные деньги, и оценили их по динамике разгона до 96 км/ч и средней рыночной цене.

В итоговом списке оказались не только компактные полноприводные купе, но и настоящие звери под 700 л.с. вроде Dodge Challenger Hellcat, а также роскошные седаны и родстеры. Забавно, что некоторые из них стоят дешевле популярного Nissan GT-R в три, а то и в восемь раз.

На вершине рейтинга расположился Audi TT RS 2018 года – скромный снаружи, но очень резвый внутри. Под капотом у него турбированная «пятёрка» объёмом 2,5 литра, выдающая 400 лошадиных сил. В паре с семиступенчатым роботом автомобиль выстреливает до 96 км/ч всего за 3,6 секунды, а «максималка» достигает 280 км/ч. За такое удовольствие просят около 43,9 тысячи долларов – это примерно 3,9 миллиона рублей.

Впрочем, следующим идёт Dodge Challenger Hellcat 2017 года, который представляет собой абсолютную противоположность немецкому компакту. Тут уже 6,2-литровый компрессорный V8 мощностью 707 л.с. До 96 км/ч он разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет целых 320 км/ч. Ирония в том, что на «вторичке» этот масл-кар стоит около 35,9 тысячи долларов – примерно 3,2 миллиона рублей. Почти втрое дешевле нового GT-R! При этом Hellcat – комфортная машина на каждый день благодаря адаптивной подвеске.

Трековый Chevrolet Corvette Z06 2007 года с 7,0-литровым атмосферным мотором LS7 на 505 л.с. весит меньше многих соперников из-за алюминиевой рамы и карбона. Разгон до 96 км/ч у него – 3,4 секунды, быстрее, чем у GT-R, а максималка – 318 км/ч. Его средняя цена на рынке – около 34,7 тысячи долларов (3,1 миллиона рублей).

Компанию ему составляет Jaguar F-Type R 2015 года с 550-сильным наддувным V8 объёмом 5,0 литра. Заднеприводное купе тоже делает 96 км/ч за 3,5 секунды, а его пиковая скорость – 302 км/ч. Цена вопроса – 32,9 тысячи долларов – что эквивалентно примерно 3 миллионам рублей. Британца хвалят за роскошный салон и невероятный звук выхлопа.

Mercedes-Benz SL 65 AMG 2009 года идёт с твин-турбо V12 на 6,0 литра, который выдаёт 604 л. с. Интересно, что у этого родстера жёсткий складной верх, чего нет, скажем, у GT-R. Разгон до 96 км/ч – 3,8 секунды, «максималка» – 299 км/ч. Цена на вторичном рынке – 32,5 тысячи долларов (около 2,9 миллиона рублей).

Единственный четырёхдверный седан в списке – Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2018 года. Двигатель V6 объёмом 2,9 литра разрабатывался при участии Ferrari, мощность – 505 л.с. До 96 км/ч автомобиль разгоняется за 3,6 секунды, до 307 км/ч. Карбоновые компоненты и система векторизации тяги дают почти идеальную развесовку. Средняя цена – 32,2 тысячи долларов (те же 2,9 миллиона рублей).

А вот Ford Mustang Shelby GT500 2013 года – это уже 662-сильное чудовище с компрессорным V8 5,8л. и шестиступенчатой механикой. Разгон до 96 км/ч – 3,5 секунды, а максималка – 322 км/ч. Самый мощный серийный Мустанг своего времени обойдётся в 31,6 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей).

Cadillac CTS-V 2014 года может быть купе или седаном. Под капотом – компрессорный V8 6,2л. на 556 л.с. и фирменная подвеска Magnetic Ride Control. Разгон до 96 км/ч – 3,9 секунды, до 275 км/ч. Его средняя цена – 29,4 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей).

Chevrolet Camaro ZL1 2015 года – 580-сильное купе с 6,2-литровым мотором, адаптивной подвеской Magnetic Ride и тормозами Brembo. Разгон до 96 км/ч – те же 3,9 секунды, максималка – 291 км/ч. Цена – 29 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей).

Замыкает рейтинг BMW M5 2010 года, который оказался самым доступным. Седан оснащается 5,0-литровым атмосферным V10 мощностью 500 л.с. и семиступенчатым роботом. Разгон до 96 км/ч – 4,1 секунды. Но главное – средняя цена на «вторичке» составляет всего 16 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). То есть почти в восемь раз дешевле нового GT-R! При этом BMW M5 может похвастаться роскошным салоном, четырьмя полноценными местами, вместительным багажником и трековым характером.

