Собственный душ и туалет в каждом купе — РЖД представили новый двухэтажный вагон

Представлен двухэтажный вагон с индивидуальными мини-купе, душевыми и туалетами

Российские железные дороги представили концепт двухэтажного вагона, где у каждого пассажира будет собственное мини- купе с душем и туалетом. Речь идет о принципиально новом уровне приватности в дальних поездках – особенно на фоне растущих требований к личному пространству и гигиене.

Создатели сделали ставку на современные материалы и облегченную конструкцию. Каркас собирают из алюминиевых панелей, а внутреннюю отделку – из композитов. В итоге вес уменьшился почти на треть по сравнению с привычными вагонами. Это напрямую влияет на динамику состава и снижает расходы на обслуживание, что в перспективе скажется на цене билетов.

Новый двухэтажный вагон РЖД

Вагон поделен на две секции, он стоит на трехколесных тележках для лучшей устойчивости и вмещает до 36 человек. Каждое купе оснащено отдельным климат-контролем, своей системой освещения, кондиционером, сейфом и доступом в интернет. Для семей придумали двухместные варианты с откидной полкой, а для одиночных путешественников – одноместные с креслом-кроватью. Личный санузел – настоящая находка на длинных маршрутах, где вопросы гигиены выходят на первый план.

Что касается безопасности и чистоты, тут тоже серьезный подход. В отделке использованы антибактериальные материалы, работает система обеззараживания воздуха и фильтры, снижающие риск распространения инфекций. Плюс видеонаблюдение по всему вагону. Выездная диагностика позволяет проводить плановый ремонт без отцепки от состава, а гарантийный пробег между обслуживаниями достигает 10 тысяч километров – это еще больше оптимизирует эксплуатационные расходы.

Похожие решения уже встречаются в зарубежных поездах, но российский проект делает акцент на доступности и адаптации к местным условиям. Если тенденция продолжится, такие вагоны могут появиться на основных маршрутах уже в ближайшие годы. Они способны дать миллионам пассажиров возможность путешествовать с гораздо большим комфортом и безопасностью.

По сути, уровень уединения и сервиса, который раньше был доступен только в вагонах СВ, теперь приближается к экономклассу. Это особенно кстати на фоне растущих ожиданий людей и новых стандартов в перевозках. Данная концепция может стать отправной точкой для масштабного обновления всего пассажирского парка в стране – и это изменит привычный опыт дальних поездок.