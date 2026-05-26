Только дизель, механика и три цвета — японские пикапы везут в РФ по параимпорту

Новый Toyota Hilux добрался до России по цене от 5,8 млн рублей

В России стартовали продажи пикапа Toyota Hilux нового поколения.

Автомобили 2025 года выпуска уже заметили у дилеров в Москве, Краснодаре, Сочи и Перми. Из-за отсутствия официальных поставок японские пикапы ввозят по схеме параллельного импорта.

Покупателям предлагают единственную комплектацию Smart с 2,8-литровым дизельным мотором на 204 л.с., 6-ступенчатой механикой и полным приводом. Выбрать можно только из трех цветов кузова, это: белый, черный или серебристый.

Цены сильно разнятся в зависимости от продавца. Самый доступный вариант нашелся за 5,8 млн рублей, а самый дорогой в столичном шоуруме оценили почти в 7,5 миллиона. В последнем случае пикап уже оснастили серьезным оборудованием для бездорожья.

Новое поколение Hilux узнают по решетке радиатора в виде сот и хищным фарам. В салоне – трехспицевый руль и современная мультимедиа.

Электрическую версию модели в России пока не ждут. При этом продажи Toyota в стране продолжают расти: за первые четыре месяца 2026 года они удвоились.