Прошла презентация нового поколения культового пикапа Toyota

Компания Toyota представила новый пикап Hilux девятого поколения

Toyota презентовала очередное поколение пикапа Hilux, которое стало девятым по счету.

Автомобиль получил обновленный внешний вид, модификации в интерьере и технические новшества. Впервые представленная полностью электрическая версия пикапа вызывает особое внимание.

С точки зрения дизайна, пикап сохранил традиционные формы, однако передняя часть была значительно переработана. Новая решетка радиатора с сотами и более узкие фары придают автомобилю более современный облик. Логотип Toyota заменен на стильную надпись бренда, а задние фонари теперь имеют С-образный контур.

Toyota Hilux

Внутри пикап также претерпел изменения. Классическая квадратная приборная панель теперь включает отдельно стоящую 12,3-дюймовую мультимедийную систему, цифровую комбинацию приборов размером 12,3 дюйма (на младших модификациях – 7 дюймов) и некоторые физические элементы управления. Руль был заимствован у моделей Land Cruiser, в частности, у Prado.

Интерьер Toyota Hilux

Новый Hilux останется утилитарным автомобилем, предлагая традиционные двигатели: дизельный на 2,8 литра и бензиновый на 2,7 литра. Однако важным новшеством станет возможность выбора полностью электрической версии с двумя электромоторами, общей мощностью 196 л.с. Заявленный запас хода составляет до 300 км. Также Toyota планирует запустить Hilux с водородным двигателем к 2028 году.

