В Россию привезли лучший семейный кроссовер последнего поколения

Кроссоверы Kia Sportage 2025 года предлагаются в РФ с ценами от 3,51 млн рублей

Пятое поколение Kia Sportage, которое британские эксперты из WhatCar наградили званием лучшего семейного кроссовера, добралось до России с обновлённым кузовом. Самый скромный вариант оценили в 3 510 000 рублей.

Речь идёт именно о последней версии, дебютировавшей в Южной Корее под конец 2024-го. От предыдущей, дорестайлинговой модели (которая, к слову, когда-то выпускалась и в России), новинка отличается более строгой, солидной передней частью. Дизайн кузова теперь напоминает старших собратьев – Sorento и Carnival.

Внутри тоже всё перекроили: полностью другая передняя панель, двухспицевый руль, объединённые под общим стеклом экраны приборки и медиасистемы. Плюс куча полезных опций, которые раньше шли только в топе или вообще не предлагались.

Поставки идут из Китая, поэтому самый доступный вариант за 3,51 млн рублей предлагает новосибирская компания. Это переднеприводный кроссовер в комплектации Deluxe. Под капотом у него 1,5-литровый турбомотор (200 сил) в паре с 8-ступенчатым автоматом. Судя по фото, салон чёрный кожаный, есть камера заднего вида, парктроники по кругу, мультируль, климат, бесключевой доступ, кнопка старта, электронный стояночный тормоз с AutoHold и задний подлокотник.

Чуть дороже – около 3,54-3,6 млн рублей – в Симферополе и Твери можно заказать версию с другим движком. Это уже 2,0-литровый атмосферник на 156 сил, работающий в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. В первом случае привод передний, во втором – полный.

В Самаре такой же 156-сильный Sportage, но с передним приводом, стоит 3,65 млн рублей. В Казани просят на 100 тысяч больше.

Поднакопив, можно купить авто прямо со стоянки. Например, в Краснодаре за 4,13 млн рублей продают экземпляр, пригнанный из Кореи – он оснащён 180-сильным турбомотором 1.6, восьмиступенчатым автоматом и передним приводом. Там же, но уже китайской сборки (с 200-сильным двигателем 1.5), просят 4,215 млн.

Средние цены такие: в Оренбурге 200-сильные Kia Sportage стартуют от 4,09 млн, в Липецке – от 4,15 млн, в Санкт-Петербурге – не меньше 4,5 млн. В столице за эти деньги можно найти только версию с «младшим» мотором на 156 сил.

Полноприводные 156-сильные кроссоверы ещё дороже: Казань – 4,55 млн, Самара – 4,6 млн, Екатеринбург – 4,689 млн, Липецк – 4,8 млн. Всего по стране, по данным объявлений, предлагают более сотни таких машин.

Недавно британское издание WhatCar признало Kia Sportage лучшим семейным SUV. В топе также отметились Genesis GV60, Volvo XC40, BMW iX3, Kia EV6, Skoda Enyaq, Mercedes-Benz GLC, Lexus NX, Audi Q5 и Ford Kuga.