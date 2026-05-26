Продажи «параллельных» иномарок резко выросли: самые популярные модели

Продажи иномарок в РФ взлетели на 136%: цены на популярные Toyota, Mazda и BMW

Интерес россиян к автомобилям глобальных брендов резко устремился вверх. По подсчётам руководителя аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые четыре месяца 2026-го в стране продали 53,4 тысячи таких машин – это на 136% больше, чем в аналогичном отрезке прошлого года. Журналисты Autonews прогулялись по крупнейшим столичным дилерским центрам и посмотрели, в какую цену обходятся наиболее востребованные модели.

Безусловным лидером « параллельного» импорта в 2026-м стала Toyota. С января по апрель японская марка реализовала в России 9708 новых автомобилей – прирост составил 97% относительно прошлогодних показателей. Интересный момент: 90% этих машин – китайской сборки, с местных заводов.

Самой популярной моделью оказался обновлённый RAV4 шестого поколения. В салонах лежат версии 2025 и 2026 годов выпуска, произведённые совместным предприятием FAW Toyota. Встречается и перелицованная версия под именем Wildlanger – её выпускает GAC Toyota. Цены на этот кроссовер стартуют от 4 020 000 рублей. Под капотом – 2-литровый мотор на 171 лошадиную силу, вариатор и полный привод.

Почти не уступает по спросу и Toyota Highlander четвёртого поколения. За четыре месяца продано 3176 таких машин. В наличии – модели 2025 и 2026 годов, причём чаще всего продавцы завозят комплектацию Premium с роскошным набором опций. Оснащение: 2-литровый двигатель мощностью 248 л. с., восьмиступенчатый автомат и полный привод. Ценник начинается от 5 490 000 рублей.

Замыкает тройку лидеров Toyota Camry – продано 1788 штук. Эти машины поставляются с 2-литровым мотором на 173 или 197 л. с., вариатором и передним приводом. Цена – как минимум 4 190 000 рублей.

Продажи автомобилей Mazda в России подскочили сразу на 1017% и составили 7933 единиц. В настоящее время практически все продажи Mazda приходятся на одну модель — Mazda CX-5. Ее цена начинается от 3 890 000 рублей.

За первые четыре месяца 2026 года россияне купили 5376 новых автомобилей BMW — на 69% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Чаще всего россияне покупали BMW X3 (от 6 400 000 рублей), BMW X5 (от 10 150 000 рублей) и BMW X1 (от 5 900 000 рублей).

Ростом продаж отметились и автомобили Volkswagen. Спрос на модели вырос сразу на 268%. Наибольшей популярностью пользуются Volkswagen Tiguan (от 4 585 000 рублей), Volkswagen Teramont (от 5 900 000 рублей), Volkswagen Tharu (от 4 500 000 рублей).

Уверенной динамикой продаж в России могут похвастаться автомобили Audi. Реализация выросла на 445% до 3410 штук. На российском рынке спросом пользовалась модель Audi Q5 (от 6 000 000 рублей), Audi Q5 (от 4 350 000).