Назвали способы быстрее продать машину с пробегом

Эксперт Игнатов назвал факторы, влияющие на скорость продажи подержанной машины

Всё больше покупателей на «вторичке» ищут автомобили с кристально чистой биографией и разумным ценником. Как выяснилось, ключ к успешной сделке – прозрачность и готовность продавца к диалогу.

Люди охотнее связываются с владельцами, которые могут показать историю обслуживания и согласны на диагностику. Эксперты советуют продавцам подготовить заранее чеки из сервисов, сервисную книжку и все сопутствующие бумаги. Игнатов подчеркнул: дополнительное доверие вызывает отметка «подтверждённый продавец» – чтобы её получить, достаточно загрузить СТС на платформе и пройти несложную модерацию.

Кстати, завышенная цена – главный враг быстрой продажи. Исследование компании показало: если ценник неоправданно высок, срок реализации увеличивается на 15%, а для отечественных машин этот показатель и вовсе достигает 24%. Забавно, что сами частники в 35-40% случаев просят больше, чем дилеры, закладывая запас на торг. Правда, наибольший отклик получают лоты с пометкой «справедливая цена» – на них приходится почти половина всех звонков.

Не менее важны и фотографии. Небрежные, тёмные снимки или кадры, где видна грязь, заставляют покупателя пролистать объявление дальше, не вникая в суть. Игнатов рекомендует делать чёткие фото при естественном свете, со всех сторон, не забывая про панель приборов с одометром и общее состояние салона.

С другой стороны, не стоит пренебрегать и текстом. Фразы вроде «сел и поехал» или «не требует вложений» выглядят подозрительно. Лучше подробно расписать, когда прошло последнее ТО, какие работы проводились, и честно указать на возможные дефекты – даже по кузову. Такой подход вызывает больше доверия.

Как показывает аналитика, активнее всего объявления изучают вечером: с 19 до 22 часов, а пиковый день – воскресенье. А вот звонить предпочитают в будни, с 11 до 17 часов. Поэтому, если вы продавец, старайтесь не затягивать с ответом, не хамите и не увиливайте от вопросов. Готовность обстоятельно всё объяснить серьёзно повышает шансы на сделку.