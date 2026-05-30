Мотор начал «есть» масло? Пять неочевидных причин

Эксперт Плетнев назвал пять основных причин повышенного расхода моторного масла

Повышенный расход моторного масла редко бывает случайностью – обычно за ним стоят конкретные неисправности. Главные виновники, по словам директора по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергея Плетнева, – это потеря эластичности резиновых деталей и износ цилиндро-поршневой группы.

Самая частая проблема – резиновые компоненты двигателя теряют свою эластичность, а с ней и герметичность. Изношенные сальники и уплотнительные прокладки – прямая дорога к внешним утечкам масла. Решают это простой заменой деталей.

На автомобилях с большим пробегом неизбежно страдает цилиндро-поршневая группа. Геометрия цилиндра меняется, из-за чего зазор между стенкой и поршневыми кольцами растет – масло начинает утекать. В перспективе это приводит к коксованию колец и повреждению самих стенок, предупредил Плетнев.

Не стоит сбрасывать со счетов и систему вентиляции картерных газов. Если она ломается, масло вместо возврата в картер отправляется во впускной коллектор и далее – в камеру сгорания, где просто выгорает вместе с топливом.

Четвертая причина кроется в турбонагнетателе. По разным причинам отток масла из турбокомпрессора нарушается – часть его попадает в турбину, а оттуда уходит либо в выхлопную систему, либо обратно во впускной коллектор.

Пятый фактор, на который указал специалист, – использование масел, не одобренных автопроизводителем. Инженеры для каждого мотора подбирают свои вязкость и допуски. Если залить неподходящую жидкость, аппетит двигателя гарантированно вырастет.

