В Россию привезли новый богато оснащенный корейский седан дешевле Весты

Седан Kia K3 из Китая предлагается в России с ценами от 1,5 млн рублей

Культовая модель Kia Cerato, которая почти два десятилетия была одной из главных звезд российского рынка, наконец-то получила официальную замену. Место легенды занял седан Kia K3, который собирают на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia специально для Китая. Привезти его в РФ можно уже сейчас по цене от 1 500 000 рублей – причем варианты есть как из наличия, так и под заказ.

Kia K3

Любопытная деталь: при такой стоимости новинка оказывается дешевле, чем прямой конкурент из России. Например, LADA Vesta в кузове седан образца 2026 года в схожей комплектации стоит минимум 1 581 000 рублей. А белорусский Belgee S50, даже с механикой в базе, обойдется еще дороже – от 1 899 990 рублей. По сути, китайский Kia оказывается весьма выгодным предложением на фоне локальных альтернатив.

Компания из Новосибирска, по информации с одного из классифайдов, готова привезти Kia K3 под заказ как раз за 1 500 000 рублей. Речь идет о версии Comfort, в которую входят легкосплавные диски, отделка салона экокожей, мультируль с пластиковым ободом, медиасистема с тачскрином, бесключевой доступ с кнопкой запуска и климат-контроль. Неплохой набор за такие деньги.

Во Владивостоке цены на поставку стартуют от 1 600 000 рублей. Чуть выше планка в Самаре – от 1 800 000 рублей. В Чебоксарах и Благовещенске седан оценили в 1 870 000 рублей, а в Москве и Казани – в 1 890 000. Замыкают список городов с «дешевым» предложением Санкт-Петербург (от 1 950 000 рублей) и целая группа: Краснодар, Оренбург, Нижний Новгород с Воронежем, где просят от 2 000 000 рублей. Дороже всего в этом сегменте под заказ выйдет автомобиль в Сочи и Симферополе – от 2 250 000 рублей.

Если не хочется ждать, можно поискать Kia K3 прямо на складах. В Ессентуках такой седан продают за 2 250 000 рублей. В Оренбурге и одном из городов Адыгеи цена поднимается до 2 400 000. В столице и Казани покупка «с ходу» обойдется как минимум в 2 500 000 рублей. Еще дороже в Санкт-Петербурге – ориентировочно от 2 600 000. Краснодар предлагает машины от 2 690 000 рублей, Симферополь – от 2 750 000, Пятигорск – от 2 800 000, а самая высокая планка в Ставрополе: там цены стартуют с отметки 2 950 000 рублей.

Интерьер Kia K3

Большая часть предлагаемых седанов оснащается 1,5-литровым «атмосферником» на 115 лошадиных сил. Работает он в паре с вариатором. Впрочем, встречаются и более интересные версии – с 1,4-литровым турбомотором T-GDI мощностью 140 сил, который сочетается с семиступенчатым роботом DCT. Выбор, по сути, есть между экономичностью и динамикой.

