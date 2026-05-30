В России начнут выпускать новый доступный отечественный автомобиль

Патент на новый электрокар «АмберАвто» получен в РФ: сроки запуска на «Автоторе»

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обнаружили изображения небольшого электромобиля, который может выпускаться на мощностях завода « Автотор» в Калининграде.

Над дизайном двухдверной машины с необычной «трёхъярусной» оптикой трудились сразу четыре автора: Александр Сорокин, Андрей Верижников, Глеб Питерский и Евгений Хусаинов. Похоже, именно этот автомобиль в виде полноразмерного макета с логотипами бренда « АмберАвто» (принадлежит «Автотору») ещё в 2024 году демонстрировали спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Новый электромобиль «АмберАвто»

Изначально старт серийного выпуска намечался на 2025 год. Теперь же, судя по всему, конвейер запустят позже, когда это станет возможным. В планах было несколько версий: пассажирский вариант на четыре места и коммерческий – с двумя сиденьями и увеличенным пространством для груза. Цену тогда называли почти фантастическую – около 1 млн рублей. По сути, это сделало бы новинку самым доступным электрокаром в стране.

Правда, в заявленный миллион, по предварительным данным, сама батарея не входила. Создатели придумали схему с лизингом на аккумулятор: платишь небольшую сумму каждый месяц. Когда ёмкость батареи падает до 70%, её обещают менять на новую.

Разработкой занималась передовая инженерная школа электротранспорта, которая относится к Московскому политеху. Интересная деталь: машина полностью построена на отечественных компонентах. Кузов – из полимерных материалов. Под капотом – электромотор мощностью до 20 л. с. Разгон – максимум 85 км/ч. Зато запас хода на одной зарядке может достигать 300 км.

Кстати, это не единственная новинка от «Автотора». Ранее сообщалось, что модельную линейку «АмберАвто» расширят ещё двумя малышами – электрокарами с индексами «1» и «3». Габаритная длина каждого из них будет меньше четырёх метров.

