Lego выпустила BMW M3 в честь юбилея модели — сходство с оригиналом удивило

BMW и Lego представили специальную ливрею для конструктора BMW M3 E30

BMW и Lego снова объединились, чтобы порадовать поклонников автоспорта. На этот раз компании представили необычную ливрею для конструктора – ее вдохновляло наследие подразделения BMW M Motorsport. Правда, раскраску в итоге нанесли не только на уменьшенную Lego-модель, но и на реальный BMW M3 E30, который показали публике, чтобы заранее продемонстрировать облик набора.

Раньше компании уже работали вместе над моделями BMW M4 GT3, BMW M 1000 RR и их версиями EVO в серии Lego Technic. Новая ливрея – своеобразная отсылка к гоночному прошлому культовой модели.

Несмотря на то что набор игрушечный, инженерам удалось очень точно передать пропорции оригинала: фирменную решётку радиатора, четыре круглые фары, короткий капот и компактный задний спойлер. В готовом виде модель получается 17 сантиметров в длину, 7 в ширину и 4 в высоту. Силуэт E30 M3 узнаётся буквально с первого взгляда.

Кстати, характерные черты настоящего автомобиля тоже никуда не делись: угловатый капот, небольшой передний воздухозаборник и заднее антикрыло – всё на месте. Набор рассчитан на сборщиков от 9 лет, а процесс можно контролировать через приложение Lego Builder. Там доступен 3D-поворот модели, увеличение и пошаговое отслеживание прогресса.

В набор входят 358 элементов. Цвета – белый, красный, синий и чёрный – именно такую гамму ассоциируют с BMW M Motorsport. На дверях и капоте есть наклейки с цифрой 40, отсылающие к юбилею M3. Отдельного внимания заслуживают золотистые колёсные диски, а также минифигурка водителя в футболке BMW M.

Ранее «За рулем» рассказывал о другом необычном внедорожнике, который тоже вдохновляет коллекционеров.