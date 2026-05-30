Миллион блесток и звездное небо в салоне: этот Maybach невозможно не заметить

Представлен яркий и эпатажный проект на базе Mercedes-Maybach GLS 600

Студия тюнинга превратила Mercedes-Maybach GLS 600 в яркий шоу-кар с миллионом блесток и звездным небом в салоне. В глаза бросается отделка кузова – сверкающие блестки в лаке создают очень яркий эффект. Логотипы Maybach по традиции остались на задних стойках, а диски подобраны строго в тон единой концепции. Затемненные стекла прибавляют приватности и делают профиль кроссовера агрессивнее.

За работу взялась команда, которая обожает смелые визуальные решения. Именно она установила в салон тот самый потолок со «звездным небом» – фирменный атрибут, который особенно выигрышно смотрится, когда включена внешняя подсветка. Выходит, обычная поездка в таком GLS превращается в ночной клуб на колесах.

Внутри – синяя кожа, черные вставки, черные же стойки и потолок, родные шильдики и вообще весь арсенал, который ждешь от авто такого ранга. Никакой случайной переделки – напротив, салон продолжает тему роскоши, просто выведенную в более откровенную форму.

Такой Maybach реально впечатляет, хотя понравится не всем. Образ вышел броским, почти дерзким – видимо, именно это и требовалось владельцу. Сколько ушло денег и времени на переделку, никто не раскрывает, но цель очевидна: сделать и без того дорогой кроссовер максимально заметным.

Кстати, обычный Mercedes-Maybach GLS 600 сам по себе стоит немалых денег. Хотя он все же доступнее главных конкурентов – Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Под капотом – 4,0-литровая «восьмерка» с двумя турбинами

Мотор выдает 558 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон до сотни – 4,6 секунды. Так что за эффектным видом скрывается не только статус, но и приличная динамика.

