Максим Кадаков вручил ключи от Lada Iskra SW Cross победителю народного голосования

CTO EXPO 2026 завершилась: как прошла выставка, кто получил Lada Iskra SW Cross и что ждет участников в августе

Выставка CTO EXPO, посвященная запчастям, послепродажному обслуживанию и сервису, завершилась с впечатляющими результатами. Ее посетило более 30 000 человек, а стратегическим партнером масштабного события выступил журнал «За рулем».

В день открытия на площадке прошла церемония награждения победителей Премии Гран-При «За рулем». Кроме того, на стенде издательского дома работала Открытая студия «За рулем» — туда приглашали ведущих экспертов автомобильной отрасли. Между прочим, в рамках мероприятия презентовали и новые номинации Премии Бренд Года «За рулем». По задумке организаторов, это сделает премию более репрезентативной и полезной для автовладельцев.

Самое яркое событие случилось в финальный день выставки. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков лично вручил автомобиль Lada Iskra SW Cross победителю народного голосования Гран-при «За рулем». Им стал Андрей Алтынбаев из Ангарска.

В целом CTO EXPO — это крупная отраслевая площадка, которая играет важную роль не только в России, но и в Восточной Европе. Здесь производители, дистрибьюторы автокомпонентов и специалисты автобизнеса встречаются, делятся опытом и показывают новинки. За четыре дня выставку посетило свыше 30 000 человек. Причем состоялось более 20 экспертных сессий, где выступило свыше 100 профессионалов.

Организаторы благодарят всех, кто был на CTO EXPO, и напоминают: следующая встреча — на выставке «ИнтерАвтоМеханика» в августе. Для неё уже подготовили очень интересную программу.