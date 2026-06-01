В России появилась возможность купить совершенно новый RAV4 намного дешевле

Toyota Wildlander из Китая продается в России с ценами от 3,7 млн рублей

Если глобальный Toyota RAV4 с китайского рынка просто производится там же, то его «клон» – Wildlander – изначально спроектирован специально для КНР. Теперь этот кроссовер добрался до российских классифайдов по схеме параллельного импорта. Цены стартуют с отметки 3,7 млн рублей.

В основе Wildlander лежит та же платформа TNGA-K, что и у привычного RAV4, Camry, Highlander или Lexus ES. Де-факто это одна и та же машина – с иным кузовным дизайном, уникальными для Китая комплектациями и небольшой разницей в оснащении. Выпускает её совместное предприятие GAC Toyota.

Toyota Wildlander

Самые бюджетные предложения на поставку новой модели пока сконцентрированы во Владивостоке. За 3,7 миллиона местные продавцы обещают привезти под заказ Wildlander в версии Pro+. В неё входит кожаный салон, вентиляция и подогрев передних кресел, панорамная крыша, двухзонный климат, «беспроводка» для телефона, бесключевой доступ с кнопкой старта, «цифра» на приборке, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, 20-дюймовые литые диски.

Чтобы понять, насколько это выгодное предложение, стоит взглянуть на конкурентов. Полноприводный Geely Atlas обходится минимум в 3 760 990 рублей. За новый Haval H7 (2026 год) дилеры хотят уже от 3 999 000, а Jaecoo J8 и вовсе стартует с отметки 4 219 000 рублей. То есть Wildlander оказывается заметно доступнее.

Toyota Wildlander

Помимо Владивостока, поставки набирают обороты и в других городах. В Самаре такой кроссовер привезут за 3 850 000, в Набережных Челнах – за 3,9 миллиона. Уже есть и предложения «в наличии»: в Воронеже машина стоит те же 3,9 млн, в Самаре нашлось несколько экземпляров по 3 950 000, а в Москве, Барнауле, Челябинске и Набережных Челнах – за 4 миллиона рублей.

Список городов, где можно найти Wildlander, постоянно растёт. В разное время автомобили замечали в Оренбурге, Саратове, Казани, Кирове, Перми, Липецке, Красноярске, Череповце, Пензе, Ижевске, Краснодаре, Тюмени, Брянске, Чите, Ярославле, Уфе, Питере, Мурманске и Нижнем Новгороде.

Интерьер Toyota Wildlander

Техника у поставляемых машин стандартная. Под капотом почти всегда 2,0-литровый «атмосферник» на 171 лошадиную силу в паре с вариатором Direct Shift-CVT. Мотор считается крайне надёжным – спасибо простой атмосферной конструкции, цепному приводу ГРМ и отсутствию турбины. Привод – только полный.

Стоит отметить, что Wildlander недавно отметился в свежем рейтинге J.D. Power по надёжности. Китайское отделение американского агентства признало его лидером по минимальному числу проблем на сотню автомобилей в своём сегменте.

Ранее «За рулем» объяснил, как избежать типичных проблем популярных японских машин.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

