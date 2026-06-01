В России обновили требования к безопасности транспортных средств

Минпромторг РФ обновил нормы для безопасности автотранспорта

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился документ, сулящий серьёзные перемены в авторегулировании. Разработкой поправок к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» занимались не только в Минпромторге – к процессу подключили отраслевое сообщество и коллег из других ведомств стран ЕАЭС.

Что, собственно, предлагают изменить? В ведомстве поясняют: ключевая цель – подтянуть нормы безопасности автомобилей и их компонентов под нынешние реалии автопрома. Причём в расчёт брали и необходимость снизить финансовую нагрузку на производителей и импортёров, которые сейчас проводят оценку соответствия. Отдельные пункты документа решили обновить, оглядываясь на то, как они работали на практике.

Среди конкретных новшеств – чёткие требования к типовым ситуациям, когда владельцы вносят изменения в конструкцию машин. Заодно хотят жёстче ограничить создание спецтехники из подержанных автомобилей путём переоборудования. Правда, это ещё не всё: под прицел попали и новейшие разработки.

Прописаны, кстати, нормы и для машин, передвигающихся без водителя, и для транспорта, который возит детей от полутора до 16 лет. А для единичных экземпляров (штучных авто) закрепляют квалификационные требования уже пятого экологического класса.

Ещё один важный пункт, который затронет всех, кто ремонтируется на стороне. Производителей хотят обязать делиться сервисной информацией с операторами рынка техобслуживания. Смысл в том, чтобы оптимизировать обслуживание техники, которая уже колесит по российским дорогам.

Ране «За рулем» сообщал, что в ГД призвали изменить правила эвакуации автомобилей.