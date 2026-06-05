Самые популярные кроссоверы в России: неожиданная смена лидера в мае

Кому уступил лидерство Haval Jolion: рейтинг кроссоверов в России за май 2026

По итогам мая 2026 года «Автостат» зафиксировал любопытные перестановки. Пять моделей SUV вошли в топ-10 самых продаваемых машин в стране – кроссоверы по-прежнему правят балом, но фавориты поменялись.

Бестселлером месяца неожиданно стал Tenet T7. Его продажи достигли 7 763 штук. Модель, по сути, является клоном Chery Tiggo 7L, а собирают её на бывшем заводе Volkswagen под Калугой. При цене от 2,735 миллиона рублей за машину с 1,6-литровым мотором (150 л.с.) и роботом это предложение оказалось крайне востребованным. Между прочим, кроссовер доступен как с передним, так и с полным приводом.

Haval Jolion, который долго держал пальму первенства, сдал позиции. Спрос на него составил 6 690 экземпляров. Машина весной пережила очередной рестайлинг, а её сборка налажена на тульском заводе. За базовую версию с механикой просят от 2,049 миллиона – тут мотор объёмом 1,5 литра выдаёт 143 или 150 сил (в зависимости от версии).

Третью строчку занял Changan UNI-S. Продано 3 053 новеньких кроссовера. По заявлению представителей марки, «паркетник» сменил поколение прямо в России, получив полный привод. Причём прошлую версию продолжают продавать параллельно, а сами машины везут из КНР. Стартовая цена – 2,6 миллиона рублей, зато под капотом 181 «лошадь».

Далее идёт Haval M6 (2 991 штука). Его обновление в этом году оказалось скромным – расширили лишь список опций. Модель, как и Jolion, производят под Тулой, но у неё более доступный ценник (от 2,049 млн) и только передний привод.

Замыкает пятёрку Tenet T4. В мае было реализовано 2 169 кроссоверов. Это самая компактная модель бренда, но недавно у неё появилась полноприводная версия. Цены стартуют от 2,039 миллиона рублей – разброс моторов приличный: от 1,5-литровых агрегатов на 113 или 147 сил до нескольких типов коробок. Собирают T4 всё там же, в Калуге.

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