Ажиотаж спал: что будет с продажами новых машин во втором полугодии

Эксперт Удалов: с июля российский авторынок ждет спад

Согласно свежим данным аналитического агентства « Автостат», основанным на числе оформленных ЭПТС, в мае в России продали 109 892 новых легковых автомобиля. Заместитель начальника отдела аналитики Дмитрий Ярыгин на онлайн-конференции «Автостат. Оперативка» сообщил, что рост к маю прошлого года составил 20,5%. Также он уточнил, что доля машин российской сборки достигла 65%. Если смотреть на итоги пяти месяцев, то общий объем реализованных авто перевалил за 492 342 штуки. Показатели вроде бы радуют – прирост в 20% только за месяц. Но радость эта, как поясняют эксперты, с изрядной долей лукавства: красивые цифры во многом объясняются провальным стартом 2025 года.

Лидером рынка в мае традиционно стала Lada – 28 365 машин, что составляет больше четверти всех продаж. На втором месте уверенно держится Haval с 15 834 авто и долей 14,4%. Замыкает тройку российский Tenet: 11 511 проданных единиц и 10,5% рынка. Интересно, что отметку в 10 тысяч машин покорили только эти три бренда. За ними следуют Geely (6836) и Changan (5194). Шестое место у белорусского Belgee (5156), а седьмое – у Toyota (3014), все автомобили которой ввезены по механизму альтернативного импорта. Десятку замыкают Jaecoo (2861), Jetour (2830) и Solaris (1991).

Среди моделей королевой майских продаж осталась Lada Granta – 11 480 штук. Tenet T7 с 7763 машинами взял «серебро», а Haval Jolion с 6690 авто – «бронзу». Далее расположились Lada Vesta (5651) и Lada Niva Travel (3614). На шестой строчке Changan Uni-S с 3053 покупателями, следом Haval M6 (2991). Замыкают топ-10 Lada Iskra (2786), Tenet T4 (2623) и Lada Niva Legend (2594).

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что Tenet по факту замещает Chery, а вот у Haval чистый прирост в 46% без замещения. Что касается Lada, он обратил внимание на то, что Искра постепенно перетягивает часть покупателей и у Гранты, и у Весты.

Второе полугодие может испортить статистику

Сергей Удалов прямо говорит: первая половина прошлого года была в глубоком минусе, поэтому нынешний плюс – скорее эффект низкой базы. «20% – это очень красивая цифра, но она не должна вводить в заблуждение. Сейчас видится, что второе полугодие всё же будет в "минусе", а пока радуемся положительной динамике», – заявил он.

Коллегу поддерживает автоэксперт и партнер «Автостата» Игорь Моржаретто. По его подсчетам, при нынешнем темпе – около 100 тысяч машин в месяц – к концу года получится максимум 1,2-1,3 млн проданных авто. «То есть этот год мы закончим, скорее всего, приблизительно с теми же параметрами, что и прошлый. Они очень низкие, их не хватает не то что для обновления, а даже для поддержания среднего возраста машин в российском автопарке на одном уровне», – пояснил он.

Правда, майский результат оказался на 6% ниже апрельского (117,5 тыс.), что уже насторожило некоторых игроков. Впрочем, не все спешат с выводами. Николай Иванов, директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф», напомнил: май традиционно короче по рабочим дням из-за праздников, да и фактор регистрации мог сыграть свою роль. «Поэтому апрель-май скорее можно рассматривать как близкие по объему месяцы», – считает он.

Ирина Франк, гендиректор компании Frank Auto, объяснила апрельский всплеск слухами о грядущем повышении утильсбора с лета. «Ажиотаж спал – май показал более реалистичную цифру. За пять месяцев рынок в плюсе на 11,8% к прошлому году, так что говорить о спаде роста рано. Настоящий тест для рынка – это июнь и июль», – отметила она.

За счет чего в топе российская сборка

Любопытная деталь: впервые за долгое время все десять самых популярных моделей производятся на российских автозаводах. Николай Иванов считает это закономерным. По его словам, локальная сборка дает преимущество в цене за счет льгот по утильсбору и доступа к программам поддержки, а доступная цена гарантирует спрос. Кстати, напоминает эксперт, похожая картина наблюдалась и до 2022 года, например в 2020-м.

Игорь Моржаретто считает главным драйвером локализации повышение утилизационного сбора, которое вынудило компании, ранее занимавшиеся прямым импортом, налаживать выпуск в России. Ирина Франк с ним согласна: «Повышение утильсбора сработало как защитный барьер. Без него китайский импорт без локализации стоил бы на 15-20% дешевле, и Lada, и Tenet, и Solaris не выглядели бы так уверенно в топ-10. Но текущий результат – комбинация утильсбора, политики импортозамещения и перезапуска локальных производств. Один только утильсбор без заводов не дал бы ничего», – резюмировала она.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи новых автомобилей в России в мае 2026 года выросли на 18%.