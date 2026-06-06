Интересный Крузак в идеальном состоянии обнаружили в продаже в РФ

Toyota LC 200 в комплектации Executive Black продают в РФ с ценой 9,2 млн рублей

На онлайн-площадке объявлений выставили на продажу редкую версию Toyota Land Cruiser под названием Executive Black. Автомобиль стоит в Новосибирске, и, как утверждает его нынешний хозяин, состояние у него отличное.

Под капотом – атмосферный 4,6-литровый двигатель с отдачей 309 лошадиных сил. Работает он в паре с автоматом и системой постоянного полного привода. Примечательно, что в этой модификации внедорожник оснащён гидропневматической подвеской – по сути, такой же, как на Lexus LX, что добавляет комфорта на ходу.

Продавец утверждает: машину в семье использовали как второй автомобиль, и всё это время она стояла на подземном паркинге. Обслуживали LC исключительно у официальных дилеров – строго по регламенту. Ни одного ДТП, и кузов сохранил родную заводскую краску, что немало.

Кстати, в придачу к автомобилю владелец отдаёт два комплекта 22-дюймовых колёс – отдельно на лето и отдельно на зиму. Приятный бонус к покупке, но и сама цена кусается.

Продавец хочет получить за свой внедорожник 9 200 000 рублей – для подержанного «японца» сумма весьма солидная.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

