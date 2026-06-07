Как самостоятельно заменить подушки двигателя: инструкция

Эксперт Субботин рассказал, как заменить подушки двигателя своими руками

О том, как правильно заменить подушки двигателя самостоятельно, рассказал директор автоцентра «Автомакс» Дмитрий Субботин.

По его словам, замена опор силового агрегата – дело довольно хитрое. Главная сложность в том, что мотор приходится вывешивать. В сервисах для этого обычно пользуются специальной траверсой, но дома её вполне может заменить обычный подкатной домкрат.

А что же становится причиной для замены? Чаще всего это вибрации. Они могут передаваться на кузов на холостых оборотах или при резком нажатии на газ, когда скорость падает. Правда, Субботин предупреждает: не спешите сразу грешить на опоры. Прежде всего нужна грамотная диагностика. Похожую дрожь нередко выдают пробитые катушки зажигания, забитый дроссель, изношенные свечи или неисправная гофра с подвесами глушителя.

Если же вибрация чётко чувствуется при попытке резко разогнаться, скорее всего, проблема в левой опоре (либо в опоре КПП для машин с поперечным мотором). Для двигателей, расположенных продольно, конструкция симметричнее – там есть и левая, и правая опора. Как только одна выходит из строя, специалист рекомендует менять их парой.

Как поменять переднюю и заднюю опоры

Чтобы заменить переднюю опору на двигателе с поперечным расположением, нужно приподнять передок машины домкратом и для надёжности зафиксировать его стойками и противооткатными башмаками. Затем снимается защита мотора, а сам двигатель аккуратно поддомкрачивается, чтобы снять нагрузку с креплений. После этого старую опору откручивают, ставят новую и фиксируют болтами. Остаётся лишь опустить мотор и вернуть на место защиту.

С задней подушкой принцип похожий, только вывешивать придётся задние колёса. Мотор нужно поднимать уже в районе коробки передач. Дальше всё то же самое: открутил – снял – поставил.

Завершающий этап и советы

Любая замена опоры должна заканчиваться пуском двигателя. Мотору нужно дать поработать на холостых, и только потом делать протяжку болтов. Если опора гидронаполненная, лучше ставить оригинальную. А вот если она обычная резиновая, есть вариант сэкономить – сменить только сайлент-блок, а не всю опору в сборе.

Главное правило, по словам Субботина, – ни в коем случае не забывать о технике безопасности. Если нет уверенности в своих силах, разумнее доверить это профессионалам.

Ранее «За рулем» подробно рассказал, как победить ржавчину.