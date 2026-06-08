Российский завод Haval начнёт делать свои автоматы

Great Wall Motor и Haval начнут производство АКП в Тульской области в 2026 году

Концерн Great Wall Motor вместе с тульским автозаводом Haval уже в текущем году собираются дать старт выпуску автоматических коробок передач. Вдобавок планируется углубление локализации традиционных двигателей внутреннего сгорания, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

По его словам, ведомство сейчас, в первую очередь, поддерживает освоение сложных агрегатов: силовых установок и трансмиссий. Чиновник напомнил, что первый этап локализации моторов на том же предприятии стартовал ещё весной 2024-го. Тогда там наладили сборку полутора- и двухлитровых двигателей пятого экологического класса, а также механическую обработку блоков цилиндров и их головок. На этот год запланирован переход завода на стандарт Евро-6.

Производство автоматической коробки передач планируется организовать по полному циклу, работы над этим уже идут. Запуск линии должен состояться в ближайшие месяцы.

Каримов также рассказал о мерах господдержки локализации автокомпонентов, которые администрирует Минпромторг. С 2022 года министерство профинансировало 54 проекта по НИОКР – общая сумма субсидий составила примерно 11 млрд рублей. Ещё 40 проектов, почти на 2 млрд, прошли по линии Агентства по технологическому развитию (там выдают гранты на реинжиниринг). Что касается программы «Автокомпоненты» от ФРП, то в прошлом году насчитывалось 68 таких проектов; сейчас их стало 100. Объём финансирования по этому направлению достиг порядка 126 млрд рублей.

Ранее «За рулем» объяснил, когда «механика» окончательно уступит дорогу автоматам.