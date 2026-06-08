Senat 1000 — показываем аналог S-класса российской сборки

«За рулем» показал салон перспективного российского стретч-седана Senat 1000

ПМЭФ-2026 стал местом премьеры представительского седана Senat 900, крупноузловую сборку которого запустили в производство на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

Но вместе с «девятисотым» представили и прототип его «старшего брата» – Senat 1000, который может присоединиться к Senat 900 на конвейере примерно через год. Платформа та же, это полноприводный Hongqi H9 с пневмоподвеской и V6 на 326 л.с., но для «тысячного» рассматривают и более производительный V8. Главная внешняя особенность – вставка в 200 мм по средней стойке.

За счет этого колесная база выросла до 3260 мм – и прибавилось места в задней части салона. Он сугубо четырехместный, с максимальными функциями комфорта для задних пассажиров.

Целевая аудитория – автопарки госкомпаний и крупных финансовых структур, мечтающих заменить видавшие виды Mercedes S-класса, BMW 7-й серии и Audi A8. Сейчас производитель оценивает отзывы потенциальных клиентов, поэтому о запуске и ценах говорить рановато. Напомним, базовый Senat 900 стоит 12 млн рублей.