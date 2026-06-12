Новый надежный японский кроссовер теперь можно купить в России: цены доступны

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Honda Vezel по цене от 1,65 млн рублей

Пока китайские кроссоверы бьют рекорды по стоимости, Honda Vezel тихо захватывает рынок через альтернативные каналы. И цены на него, мягко говоря, удивляют.

Младшая модель японского бренда уже доступна к заказу в России, причем сразу в двух версиях. С левым рулем – из Китая, с правым – напрямую из Японии. И если смотреть на классифайды, то самый дешевый вариант обойдется всего в 1 650 000 рублей. Именно столько просят во Владивостоке за японскую праворульку под заказ.

Honda Vezel

Интересно, что конкуренты из Поднебесной стоят заметно больше. К примеру, цены на Haval Jolion 2026 модельного года начинаются от 2 049 000 рублей, а на популярный Tenet T7 – и вовсе от 2 735 000 рублей. То есть Honda оказывается на целый класс дешевле при сравнимом оснащении.

Что входит в базовый набор? У японской версии за 1 650 000 уже есть кожаный салон, однозонный климат-контроль, мультимедиа с сенсорным экраном, светодиодные фары, электронный «ручник» и двухцветные литые диски. Китайский вариант с левым рулем чуть дороже – от 1 690 000 рублей. За эти деньги – почти то же самое, но с панорамной крышей в придачу. Зато руль привычный, левый.

Интерьер Honda Vezel

Впрочем, цены сильно разнятся в зависимости от региона. В Южно-Сахалинске праворульный Vezel отдадут за 2,2 миллиона, в Красноярске – уже за 2,24 миллиона. А в Реутове можно заказать китайскую версию за 2,25 млн рублей. Самый дорогой вариант – в Москве: здесь за Honda просят от 3 150 000 рублей.

Технически все Vezel построены на глобальной платформе Honda Compact Global Platform. Под капотом – 1,5-литровый атмосферник с разными настройками. Японская версия выдает 118 лошадей и 142 Нм момента, китайская – 124 силы и 145 Нм. В паре с мотором всегда идет вариатор CVT. Привод можно выбрать – передний или полный.

Надежность у модели, кстати, на высоте. В свежем рейтинге J.D. Power для китайского рынка Vezel показал минимум проблем на сотню машин в своем сегменте. Так что даже с учетом параллельного импорта кроссовер выглядит крепким вариантом.

Ранее «За рулем» уже разбирал ценообразование на вторичном рынке.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

