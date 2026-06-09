Cамая практичная Лада подешевела: сколько она стоит теперь

АВТОВАЗ увеличил скидку на Lada Largus 2024-2025

АВТОВАЗ снова порадовал тех, кто присматривается к практичному универсалу. Скидки на Lada Largus выпуска 2024-2025 годов стали больше на 30 тысяч рублей – теперь общая экономия достигает 80 тысяч. Приятный бонус: акция затронула и битопливные версии, способные работать как на бензине, так и на метане.

Размер выгоды един для всех модификаций, поэтому разница в цене ощутимо заметна. Самый доступный универсал в версии «Классик» (1,6 л, 90 л. с., механика) обойдётся в 1 507 000 рублей. Чуть богаче «Комфорт» с тем же мотором – 1 557 000 рублей. За версию «Драйв» мощностью 106 л. с. придётся выложить 1 762 000 рублей.

Кросс-универсал Largus Cross в топовой комплектации «Драйв» (те же 106 л. с.) теперь стоит 1 867 000 рублей. А фургон, хоть и лишён задних сидений, тоже подешевел: базовый «Классик» за 1 517 000, «Комфорт» с 90-сильным мотором за 1 567 000, а его более мощная версия – 1 597 000 рублей.

Для тех, кто ищет экономию на топливе, есть битопливные CNG-версии. Универсал «Драйв» с газобаллонным оборудованием стоит 2 072 000 рублей, а фургон в схожей комплектации – 2 027 000 рублей. Выгода в 80 тысяч здесь тоже работает.

Ранее «За рулем» рассказывал, насколько быстро дешевеют доступные модели на вторичке.