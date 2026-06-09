Рули и подушки российского производства — куда их будут ставить?

«Соллерс» опубликовал видеосюжет о запуске производства компонентов безопасности

8 июня в Ульяновске на промышленной площадке «Компоненты Системы Безопасности» (КСБ) запустилось производство компонентов систем безопасности, а группа «Соллерс» опубликовала видеосюжет об этом.

В репортаже показано, как проходил запуск производства в присутствии замминистра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова и председателя совета директоров «Соллерса» Адиля Ширинова. В кадре – сборка ключевых элементов систем безопасности, а именно рулей, подушек и блоков безопасности. Производство современное: рулевые колеса – впервые из российского магниевого сплава, раскрой пошива тканей под подушки – лазерным методом.

«В ближайшее время этими компонентами начнем оснащать обновленные УАЗ Патриот, Пикап и Профи, а позже и всю модельную линейку Sollers. Поставки уже стартовали для пикапов Sollers ST6 и ST8 и легких коммерческих автомобилей SF5», – сообщила пресс-служба «Соллерса».

Производство охватывает все этапы: заливка пены для рулей, раскрой ткани, сборка. Проверка качества – в собственной лаборатории. Подход комплексный: тут же делают и «мозги», то есть блоки управления. Упор делается на своих поставщиков: металлы, краска для пенозаливки, пластик, ткани и даже печатные платы уже дают российские компании. Остается найти производителей натуральной и искусственной кожи, а также поставщика микроэлектроники.

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