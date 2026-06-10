В России могут запустить программу по обмену старых машин на новые

Депутат Миронов предложил запустить в РФ программу социального лизинга авто

Социальный лизинг автомобилей с господдержкой нужно запустить в России в первую очередь для семей с детьми и участников военной операции на Украине. Такую инициативу выдвинул лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По словам политика, вместо демонстративной премиальности властям стоило бы заняться реальной доступностью машин для граждан. Он раскритиковал недавний анонс на ПМЭФ, где объявили о старте выпуска люксового лимузина Senat 900. Миронов подчеркнул: по сути, это китайская машина с российским шильдиком, а не отечественная разработка, даже на базе разрекламированного Aurus. «Если не можете сделать свой автомобиль, – продолжил парламентарий, – сделайте доступнее то, что уже есть на рынке».

Конкретное предложение – долгосрочная аренда машин отечественного производства с правом льготного выкупа. На первом этапе программа предназначается для семей с детьми и участников СВО, причем для многодетных – автомобили повышенной вместимости. Миронов настаивает, что софинансирование со стороны государства должно быть прогрессивным, к примеру, привязанным к числу детей.

Кроме того, депутат предложил ввести в России еще одну меру – систему обмена старого автомобиля на сертификат для покупки нового. Заодно надо предоставить льготы по уплате утильсбора многодетным и ветеранам СВО. По мнению Миронова, этот комплекс шагов резко повысит доступность машин для населения и создаст мощный стимул для развития промышленности.

Ранее «За рулем» писал о том, что в Госдуму внесен законопроект о возврате утилизационного сбора для многодетных.