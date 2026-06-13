«Ту самую» Яву в идеальном состоянии выставили на продажу

В Краснодарском крае продают мотоцикл Jawa 1990 года в идеальном состоянии

В городе Гулькевичи Краснодарского края на продажу выставили мотоцикл Jawa 1990 года.

Это Jawa 350/638 – та самая «скамейка», она же «лавка» или «пенал», которая была так распространена в Советском Союзе. Получившая свое прозвище за характерные формы. Эта Ява считалась одним из лучших мотоциклов своего времени и лучшим, продававшимся тогда в СССР. Кстати, именно Jawa 350/638 с двухтактным двигателем мощностью 26 л.с. стала последней моделью, поставлявшейся в СССР официально.

А выставленный на продажу экземпляр – из самых последних партий, он выпущен в 1990 году. Продавец сообщает, что мотоцикл находится в идеальном состоянии, прошел покраску в цвет «реклама» и полный ремонт двигателя, который сейчас находится на обкатке.

Кроме того, электронное зажигание, проводка и еще ряд компонентов установлены новые – причем это не новодел из Китая, а оригиналы из старых запасов, утверждает владелец. Он говорит, что делал Яву для себя, но обстоятельства складываются так, что нужно продать. Мотоцикл стоит на учете и имеет полный пакет документов. Просят за него 280 тысяч рублей... Как вам такой вариант на лето? Или отдать те же деньги за нового «китайца»?

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