Вы оставляете в автосервисах больше денег, чем нужно, — и вот почему

В автосервисах чаще всего навязывают ремонт двигателя и замену узлов в сборе

Многие автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда после визита в сервис сумма в чеке оказывается подозрительно большой. Оказывается, не все мастерские работают честно, и есть несколько типичных схем, по которым клиентам «накручивают» цену.

Директор по сопровождению партнеров международной сети Fit Service Дмитрий Самойлов перечислил самые частые случаи обмана. По его словам, обычно лишние услуги продают там, где сложно проверить объем реально сделанной работы. Речь идет о двигателе, коробке передач, рулевом управлении и сложной электронике.

Еще один популярный трюк – замена целого узла, хотя достаточно было бы починить одну маленькую деталь. Например, клиенту могут предложить купить новую рулевую рейку или генератор целиком, а не менять только сломавшуюся часть. В таких случаях причину поломки не объясняют, а о более дешевом варианте попросту умалчивают.

Что интересно, в крупных и сертифицированных сетях подход другой. Там существуют жесткие регламенты и понятные прайс-листы, а качество работы контролируют изнутри. Эксперт подчеркивает: для серьезного бизнеса выгоднее строить долгие отношения с клиентом, чем сорвать куш один раз. Потеря доверия, по его словам, обойдется гораздо дороже, чем самый большой чек.

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