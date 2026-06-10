Есть права на легковушку? Теперь с ними можно водить вездеход

Кадаков: ответственность за ДТП на вездеходе будет целиком лежать на водителе

Водители с категориями B, С и D могут управлять тяжелыми вездеходами – Госдума приняла соответствующий закон.

В категорию попадают собственно тяжелые вездеходы, болотоходы и багги полной массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 человек. Раньше нужно было получать у Гостехнадзора отдельное удостоверение тракториста-машиниста AII, теперь же – можно с обычными правами. Это уже второе подобное нововведение последнего времени: в 2023-м с обычными правами стало можно водить квадроциклы и снегоходы.

Правда, в новом законе есть нюансы – о них, а также о последствиях его принятия рассказал главред «За рулем».

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Многие восприняли новшество как полную вольницу, но это не так. Речь идет об управлении таким транспортом «под присмотром»: новые нормы распространяются исключительно на арендованную технику. При передаче водителю багги или вездехода арендодатель обязан провести инструктаж – по управлению машиной и по ее безопасной эксплуатации. Водитель должен быть старше 19 лет и иметь опыт вождения не менее одного года.

Предложение было выдвинуто в прошлом году сенаторами Совфеда – утверждалось, что это нужно для развития внутреннего туризма. Я далек от мысли, что новелла вызовет всплеск внутреннего туризма, но подобную норму нужно было ввести давно.

Адекватный взрослый человек с водительским удостоверением вполне может управлять подобной техникой в ограниченных условиях (территории) без особого риска для жизни. Главное – чтобы инструктажи и контроль над арендаторами подобной техники не были фикцией. Ответственность же за возможные ДТП будет практически всецело лежать на водителе.