Глава Татарстана и вице-премьер Патрушев протестировали российскую автоновинку

Глава Татарстана прокатил вице-премьера Патрушева на седане Senat 900

В аэропорту «Бегишево» состоялась не совсем рядовая встреча – глава Татарстана Рустам Минниханов лично встретил Николая Патрушева. Высокопоставленных гостей ждала насыщенная программа: сначала тест-драйв нового седана, а затем полноценный визит на завод компании КАМАЗ, где, между прочим, показали свежие модели.

Поговорим подробнее о машине, которая привлекла внимание первых лиц. Речь идет о Senat 900 – флагманском представительском седане, который публика впервые увидела на ПМЭФ-2026. Машина, по сути, стала символом возрождения бренда премиум-класса.

Интересно, что производство решили наладить не где-нибудь, а в Северной столице. Завод в Санкт-Петербурге, который раньше принадлежал Toyota, теперь выпускает эти автомобили. Производство уже поставлено на поток.

Кстати, покупателям предложат на выбор два варианта салона: на четыре или на пять мест. Цена, правда, кусается – от 12 до 12,5 млн рублей. Но за эти деньги владелец получает вполне серьезную начинку.

Под капотом разместился бензиновый двигатель V6 объемом 3,0 литра, выдающий 326 лошадиных сил. В паре с ним работает классический восьмиступенчатый автомат. Привод полный.

Senat 900

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