Представлен люксовый китайский минивэн с хрустальным салоном

Люксовый бренд Maextro представил в Китае минивэн V800

Китайский премиум-бренд Maextro, который уже успел прославиться роскошным седаном S800, не собирается останавливаться на достигнутом. Как пишет Carscoops, производитель официально анонсировал вторую модель в своей линейке – минивэн V800.

К слову, Maextro – это лишь один из пяти брендов совместного предприятия Huawei HIMA. Сюда же входят Aito, Luxeed, Stelato и SAIC. Выпуском автомобилей занимаются компании JAC и Huawei, а их сборка налажена на заводе в китайском Хэфэе.

Maextro S800

Чем V800 цепляет с первого взгляда? Дизайн тут явно не спутаешь с другими: он во многом повторяет шикарный S800. Спереди – двухуровневая диодная оптика и отсутствие радиаторной решетки. Вместо нее – здоровенный логотип по центру. Машина доступна в двухцветном исполнении (дебютный вариант – золотой с коричневым) с изобилием хрома.

Скрытые светодиоды встроили прямо в ручки дверей. А задние фонари напичкали тысячами миниатюрных диодов – они способны выводить даже детализированные изображения. Внутри – салон по схеме 2+2+3, отделанный дорогой кожей и хрустальными вставками. Еще одна фишка – панорамная стеклянная крыша со сдвижной шторкой: она умеет имитировать «звездное небо», почти как у Rolls-Royce.

Maextro S800

Без остановок на заправку можно проехать более 1,2 тыс. км. Под капотом – гибридная силовая установка: 1,5-литровый турбомотор на 173 л. с. работает в паре с двумя электродвигателями. Их суммарная отдача – 530 лошадиных сил. Аккумулятор емкостью 63,2 кВт·ч позволяет проехать на чистом электричестве до 275 км.

Когда запустят продажи и сколько V800 будет стоить – пока держится в секрете. Однако инсайдеры из Carscoops предполагают, что минивэн выйдет в цену дороже седана S800, который в Китае стартует от 708 тыс. юаней (это примерно 7,5 млн рублей по курсу на 10 июня 2026 года).

Maextro S800

Первенец бренда – седан S800 – дебютировал еще на Шанхайском автосалоне в 2025 году. По уровню комфорта и оснащению его ставят в один ряд с моделями Rolls-Royce и Mercedes- Maybach.

Статистика впечатляет: по итогам апреля 2026 года Maextro S800 оказался самым покупаемым седаном в Китае в сегменте «дороже 700 тыс. юаней» (от 7,4 млн руб.).

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