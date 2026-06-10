Наше производство, культовая марка, низкая цена — новый мотоцикл в РФ

Мотоциклы Minsk Ranger 200 российской сборки будут продаваться по 137 000 рублей

Стоимость белорусского мотоцикла Minsk Ranger 200, собранного в России на Вяземском машиностроительном заводе (ВМЗ), составит около 137 000 рублей.

Об этом сообщил официальный сайт производителя в рамках недавнего ПМЭФ-2026, где такую машину показывали на стенде Смоленской области. Напомним, белорусско-российский проект уже стартовал, сборка мотоциклов на ВМЗ идет с марта 2026 года. Делают на Смоленщине две родственные модели – помимо Ranger 200, это Hunter 150, оба с китайскими движками соответствующей кубатуры и с воздушным охлаждением.

Ranger 200 – универсальный байк, подходящий и для асфальта, и для выездов на природу. Отметим, что российская цена оказалась вполне приемлемой – из конкурентов по ценовой нише в России можно вспомнить разве что китайский эндуро Regulmoto SAI 200 и классический дорожный Bajaj Boxer BM 150X disc.

Любопытно, что Вяземский машиностроительный завод традиционно специализировался на оборудовании для прачечных и химчисток, а вот теперь осваивает новое направление. Как думаете, получится у них конкурировать с недорогой иностранной мототехникой?

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