Названы самые надежные в мире автомобили: свежий рейтинг

Toyota Land Cruiser возглавил рейтинг машин с ресурсом 400 тысяч километров

Аналитическое агентство iSeeCars опубликовало глобальное исследование живучести автомобилей. Специалисты проанализировали более 350 миллионов машин, чтобы выяснить, какие модели с наибольшей вероятностью без серьезных проблем преодолеют рубеж в 400 000 км пробега.

Абсолютным лидером по долголетию стал Toyota Land Cruiser – у этого внедорожника каждый шестой экземпляр в продаже уже прошел больше 400 000 км. Причем показатель впечатляет даже на фоне других легендарных моделей: у автомобилей в среднем шанс дожить до таких цифр составляет лишь 1,2%.

Впрочем, японский бренд доминирует не только в классе тяжелых внедорожников. В список самых выносливых вошли сразу несколько моделей Toyota и Lexus. Среди легковушек рекордсменом стала Toyota Avalon, а из кроссоверов – Toyota Highlander Hybrid. Удивительно, но в топ-10 попал и Honda Accord, правда, по статистике до полумиллиона километров добирает лишь каждый 84-й такой седан.

Аналитики составили и рейтинг по сегментам. Оказалось, что самыми живучими пикапами являются Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500, правда, их показатели все равно уступают лидерам из Японии. Среди минивэнов вне конкуренции Toyota Sienna, а вот в категории «зеленых» машин снова отличился Lexus RX 450h.

Любопытно, что некоторые немецкие модели тоже удивили экспертов. К примеру, Porsche 911 и Mercedes-Benz E-Класс продемонстрировали вполне достойную статистику, хотя до японцев им, мягко говоря, далеко. По словам представителей iSeeCars, настоящими «чемпионами по выживанию» остаются рамные внедорожники, грузовики и большие седаны – именно эти типы кузовов закладывают конструктивную избыточность, позволяющую ездить десятилетиями.

О том, как ведут себя современные машины на длинной дистанции, «За рулем» уже подробно рассказывал.